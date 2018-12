Povrijeđenih osoba nije bilo tokom nove intervencije policije na Trgu Krajine u centru Banjaluke danas, javlja N1.

Foto: Screenshot

Pripadnici jedinice za podršku sa oklopima i štitovima guraju okupljene građane s Trga Krajine dalje od mjesta s kojeg je danas uklonjen improvizovani spomenik ubijenom Davidu Dragičeviću.



Povremeno se mogu čuti i topovski udari. Davidova majka Suzana je došla na Trg Krajine. Putem megafona policija naređuje građanima da se odmah raziđu. Građani to odbijaju, pa dolazi do novog naguravanja. Među okupljenima su i djeca!



Oko 15 sati je ponovo uhapšen Draško Stanivuković. On se prije toga obratio okupljenima i rekao da će ostati na Trgu, te poručio policiji da ih treba biti sramota.





(24sata.info)