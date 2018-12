Zahtijevam i pozivam nadležne da puste na slobodu roditelje ubijenog Davida Dragičevića, kao i lidera PDP-a Branislava Borenovića, narodnog poslanika Draška Stanivukovića i sve ostale koji su danas uhapšeni u Banjaluci, poručio je na vanrednoj konferenciji za novinare predsjednik SDS-a Vukota Govedarica.

Vukota Govedarica / 24sata.info

On je prekinuo današnju posjetu Opštinskoj organizaciji SDS-a u Brčkom, te najavio povratak u Banjaluku kako bi se pridružio građanima koji, kako je rekao, opravdano protestuju.



Govoreći o današnjim hapšenjima u Banjaluci, Govedarica je ocijenio da se radi o "pritisku režima na grupu 'Pravda za Davida', kao i na sve ljude koji traže pravdu i istinu".



"Ovo je čisto nasilje od strane Lukačeve policije. Ovo je čin institucionalnoig djelovanja kako i na koji način se treba odnositi prema ljudima koji traže istinu o ubistvu banjalučkog studenta Davida Dragičevića i pravdu za sve građane RS, a prvenstveno za porodicu koji je ova tragedija zadesila", naglasio je predsjednik SDS-a.



Javno je postavio pitanje - čija bezbjednost je danas ugrožena i čiju je bezbjednost Davor Dragičević ugrozio proteklih dana?



"Umjesto da imamo podignutu optužnicu, sudski postupak i sudski epilog u slučaju Davida Dragičevića, mi danas u RS imamo režim u pravom svjetlu. Neka je sramota sve one koji to rade", poručio je Govedarica.



(24sata.info)