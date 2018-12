BH blok je saopćio da je građanska dužnost i obaveza biti uz Davora Dragičevića i ostale uhapšene u Banja Luci.

- Solidarnost je ono što nam je danas najpotrebnije, prije svega solidarnost sa Suzanom i Davorom Dragičevićem, roditeljima ubijenog Davida, koji su uhapšeni jer su tražili pravdu za svoje dijete. Na njima se danas prelamaju sva zla lošeg, višedecenijskog antigrađanskog vladanja. To što se dešava njima, ako prođe nekažnjeno, sutra se može desiti svakome od nas. Građanska je dužnost i obaveza biti danas uz njih, ali za to je potrebna i građanska hrabrost, spremnost da svako žrtvuje dio vlastitog komfora za rješenje problema koji je postao problem svih nas - navodi se u saopćenju.



To se, kako navode iz BH bloka, radi na način danas uhapšenih opozicionara: Draška Stanivukovića, Borislava Borenovića, Adama Šukala, te privedenog Vojina Mijatovića. To se, kako dodaju, radi na način danas uhapšenih novinara, koji su odbili da šute o represiji sistema i policijskoj brutalnosti.



- Oni imaju podršku BH bloka. Kao i oni, želimo pravdu za Davida, pravdu za Dženana, pravdu za svu našu djecu. Borit ćemo se za nju svim dozvoljenim sredstvima i na kraju je dobiti, jer je to pitanje oko kojeg se ujedinjujemo kao ljudi, bez političkih, etničkih, vjerskih ili bilo kakvih drugih odrednica. To je ono što smo prije svega i što ćemo nakon svega ostati, ali samo ako ispunimo zahtjeve roditelja nevino stradale djece - navodi se u saopćenju proslijeđenom iz SDP BiH.



