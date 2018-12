Pošto je politika umješana u slučajeve Memić i Dragičević, politika se mora umješati i u njihovo rješavanje, napisao je na FB Saša Magazinović.

Ne ulazeći u pojedinačne stavove i preferencije političara građanske orjentacije okupljenih u okviru BH bloka u smislu izbora partnera u formiranju vlasti, smatram izuzetno važnim da neke druge stvari i vrijednosti svi zajedno proguramo u prvi plan.



Sigurno će se veliki dio javnosti složiti sa mnom da postoji mogućnost da neki ljudi iz institucija vlasti, samim tim bliski političarima i političkim strankama, zataškavaju slučajeve ili otežavaju pronalazak ubica Davida Dragičevića i Dženana Memića.



Ukoliko ta mogućnost postoji, onda isto tako postoji mogućnost da se u procesu formiranja vlasti desi da neke od stranaka koje stoje iza tih ljudi, pa možda čak i ljudi direktno involvirani u ove slučajeve, uđu u vlast ili na drugi način postanu politički partneri drugih stranaka, pa i onih iz BH bloka.



Budući da se radi o pretpostavkama koje lično smatram vrlo izvjesnim da se pokažu tačnima, a da bi zaštitili sebe i svoj obraz, te se suprotstavili ogromnoj nepravdi u društvu, predložiću da jedan od političkih uslova za saradnju sa strankama BH Bloka treba biti svaka moguća pomoć na pronalasku ubica Dženana Memića i Davida Dragičevića. To, uz sve ostalo, podrazumijeva i dopunu uslova za formiranje vlasti sa drugim strankama i eventualno već postignutih dogovora upravo sa insistiranjem na aktivnom institucionalnom angažmanu da se ovi slučajevi konačno riješe.



Znam da kad političar pomene pravosuđe odmah to neko ocijeni pritiskom, ali moram reći da je naše pravosuđe katastrofalno loše kad dozvoljava da se oduzimaju životi mladim ljudima na pravdi Boga i da za to niko ne odgovara. Nema više ni prostora ni vremena za političku korektnost. Ili mi ili oni, ili pošteni narod ili korumpirani i bahati pojedinci. Neko je višak.



Važne su euroatlanske integracije, važne su i reforme, važni su zakoni, ali je važnije da se izborimo sa pokušajem uspostavljanjem zastrašujućeg pravila da se moze ubiti nečije dijete, da se ubica institucionalno zaštiti, a slučaj zataškava. Ja mislim da nam je to obaveza i da je naša dužnost suprotstaviti se nepravdi.





