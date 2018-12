U katedrali "Srca Isusova" u Sarajevu svetom misom u utorak ujutru obilježen je jedan od najvećih katoličkih praznika Božić.

Foto: AA

Misi, koju je predvodio nadbiskup i metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, prisustvovao je veliki broj vjernika.



Kardinal Puljić, koji je vjernicima čestitao Božić, tokom mise je istakao da je grijeh ušao u ljudsko srce i da je grijeh poremetio odnos čovjeka s Bogom i čovjeka s čovjekom, čak i s prirodom.



“Upravo ta poremećenost nije ostala trajna, jer je Bog obećao poslati spasitelja. Zato je kroz povijest spasenja, tako mi zovemo to vrijeme od obećanja spasitelja do dolaska spasitelja, slao Bog svoje proroke i govorio je na razne načine, davao je poruku čovjeku, poruku nade da se oslobodi to što je grijeh zarobio, poremetio“, kazao je Puljić.





