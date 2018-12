Mnogobrojni vjernici katoličke vjeroispovijesti večeras su u katedrali svetog Bonaventure u Banjaluci na misi polnoćki obilježili dolazak najradosnijeg katoličkog praznika - Božića.

Božićno bdijenje - misu polnoćku predslovio je pomoćni biskup banjalučki Marko Semren.



"Potrebno nam je slavlje Božića da bismo se susreli s Bogom u novorođenom djetetu. Pitamo se kada počinje Božić, kada u nama počinje Božić? Božić dolazi iz Božijeg srca i nastanjuje se u čisto čovjekovo srce. Isus je put očeve ljubavi za čovjeka, put čovjekove ljubavi za Boga i put čovjekove ljubavi za čovjeka. Božićem obdarujemo jedni druge i bivamo božićni dar za druge. Božić jeste najradosniji događaj koji se čovjeku i čovječanstvu mogao dogoditi. Da bismo mogli vjerovati kako je rođenjem Boga u nama počela odzvanjati sasvim nova struna potrebne su nam pjesme i svijeće, kao i duh Božića - mir, srce Božića - ljubav, radost Božića-nada", kazao je Semren.



Nakon pokajničkog čina, liturgije i čitanja Evanđelja Semren se obratio vjernicima govoreći o Božiću i vjernosti Gospoda.



"Važno je znati da Božić nije datum, nego je početak događaja", rekao je Semren.



Istakao je da postoji trgovački, bučni Božić u znaku površnosti, vanjštine, rasipanja, ali tu nema Isusa, a postoji i emotivni Božić kojeg karakterišu osjećajnost, plemenitost, ljubav i tolerancija.



"Postoji i Božić obojen snobističkim bojama s putovanjima i boravcima na egzotičnim mjestima sa sloganom - što dalje od svojih. I tu nema Boga - to je Božić koji nas ne zanima", rekao je on i dodao da "Božić se pokazuje u onome što jesi".



Prema njegovim riječima, u Božiću Bog se objavljuje ne da bi rasplakao svijet nego da bi ga razvedrio i razveselio.



"Božić upravo to znači u naše nevolje ušla je božanska vedrina koja je temelj naše nade i putokaz za nove budućnosti. Stoga vam želim susret s Bogom u Božiću i susret s čovjekom ispunjenim Bogom", rekao je Semren.



