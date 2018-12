Vjernici katoličke vjeroispovijesti sinoć su na misi ponoćki, u katedrali Srca Isusova u Sarajevu, obilježili dolazak najsvetijeg katoličkog praznika Božića.

Foto: Anadolija

Božićna misa u Sarajevu okupila je veliki broj vjernika, koji su došli da s radošću i u zajedništvu proslave dolazak praznika Isusova rođenja.



Misu je predvodio nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić koji je na početku bogoslužja pozdravio sveštenike, časne sestre, zbor i sve druge vjernike te kazao kako su se noćas okupili u katedrali da bi obilježili dolazak najsvetijeg katoličkog praznika.

"Želim da svi budemo ujedinjeni u ovom slavlju, u ovoj molitvi, u ovom radosnom doživljaju Boga koji se rodio kao malo dijete pa mu otvorimo svoja srca svojom skrušenošću, neka istinski u ovom otajstvu ispuni nas svojom milošću, mirom i beskrajnom radošću. S takvim raspoloženjem započnimo ovu svetu misu", kazao je Puljić.



Istakao je da je ovo posebna noć, jer se u njoj slavi dan rođenja Isusa Krista.



"Nažalost, ni danas nema mjesta za Isusa. I danas mnoge majke koje nose dijete pod svojim srcem, poslodavac je otpušta, jer nema mjesta za onu koja treba roditi ili, još gore, prije nego što se zaposli, stavlja joj uvjet da, ako će roditi, nema mjesta za posao. To nisu priče, to su činjenice na terenu, a ovamo plačemo, nema radnika, nema djece", kazao je Puljić, zapitavši se gdje je to čovječanstvo izgubilo kriterijume?



"Ne prihvatajući život, ne prihvatajući djecu, ne prihvatajući obitelj, mi zapravo Isusa izgonimo iz svoje sredine. Iako se tako busamo u prsa kako je kultura i tehnika napredovala, ali je čovjeka izgubila", rekao je Puljić, podsjetivši na probleme koji se mogu čuti kada je riječ o migrantima.



"Ali, stvorili su uvjete da ti ljudi moraju bježati. To su moćnici, oni su stvorili. Negdje je čovječanstvo izgubilo kriterijume, jer više ne vrednuje čovjeka nego interes, profit, i u toj globalizaciji čovjek se izgubio. Izgubili smo taj plemeniti osjećaj da čovjek ima svoje pravo i dostojanstvo. Mi smo mislili da je diktatura proleterijata prošlost, a vidimo da ko god dođe na vlast provodi svoju diktaturu. Opet čovjek nema dostojanstvo. Samo ljudi koji su jednostavna srca, skromna i ponizna, oni mogu razumjeti tu tajnu Božijeg utjelovljenja i rođenja te Božije blizine koja i nas treba približiti jedne drugima", kazao je kardinal.



Na kraju je zaključio da ljudi slavljanjem Božića ustvari prepoznaju sebe, a ne Isusa.



"Isusu mi ništa nećemo dodati nego ćemo sebe prepoznati. Zato u ovoj globalizaciji gdje smo čovjeka izgubili, moramo ponovo naći čovjeka. Zato ova noć jeste da čovjeku prosvijetli savjest i srce da bi pronašao put do Boga i put do sebe, put do čovjeka da ponovo ljudskije živimo", rekao je Puljić te svim vjernicima uputio čestitke povodom Božića.



Misa ponoćka najavljuje dolazak Božića, koji se, prema novom računanju vremena, obilježava kao dan rođenja Isusa Krista. Vjernici koji Božić obilježavaju po gregorijanskom kalendaru, obilježiće ga u jutarnjim satima na božićnim misama širom regije.



(AA)