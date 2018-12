Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uputio je danas božićnu čestitku u kojoj navodi da nema nijednog kršćanina kojega neće obuzeti neka topla radost "pri srcu" baš ovih dana iščekivanja i proslave Božića.

Arhiv / 24sata.info

"Uprkos diktaturi materijalizma, mnogi će se itekako duhovno pripravljati i pripraviti za slavlje rođendana Isusa Krista. Na poseban će način kroz došašće pohađati i slaviti mise zornice te obaviti ispovijed, dakako, oni koji se mogu ispovijediti, a koji ne mogu u sebi će probuditi vjeru i kajanje, kako bi se to Otajstvo dogodilo i u njihovom srcu. Uz dobivanje oproštenja od gospodina, i mi moramo jedni drugima oprostiti, jer nema Božićnog mira bez praštanja i pomirenja", poručio je kardinal Puljić.



Dodao je da to što se dogodilo u božićnoj noći, to se događa kod svakog slavlja svete mise, "jer taj isti utjelovljeni Isus, sada ne povijen u pelene, nego pod prilikama kruha i vina, ostaje Bog s nama - Emanuel. Ono što nebo ima to smo Isusovom žrtvom na križu i njegovim Uskrsnućem i mi u ovom zemaljskom proputovanju dobili. Bog je s nama. Štoviše, On je obećao trajno ostati s nama".



"Dok slavimo tu radosnu stvarnost – da je Bog s nama, želimo postati svjesni kako kao vjernici ne smijemo bježati od Njega, nego tražiti vrijeme koje ćemo provesti s Njime. Otvoriti mu svoje savjesti, svoja srca, svoje duše, svoj život, neka se udomi jer zato se i Utjelovio i rodio da bi bio s nama - kazao je nadbiskup metropolit", vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.



Po njegovim riječima, kada nas zahvati beznađe, potištenost ili klonemo duhom, iz Božićnoga otajstva iščitavamo: Bog je s nama; tu je ostao u Otajstvu presvete Euharistije da nas hrani, da nas jača, prosvijetli srca i pameti te donese svjetla u naš život.



"I onda kada nam zaniječu naša prava i pogaze dostojanstvo djece Božje, dođimo k Njemu prisutnom u Euharistiji, kako bismo sebe našli u Njegovoj ljubavi. I kada nam žele nametnuti nepravedne pa i neprirodne zakone, ne treba se bojati: uvijek je bilo 'careva i vladara', 'Heroda i mudraca' koji su – uznemireni zbog koječega - htjeli provoditi svoju samovolju ne žaleći ni ljudske živote. No, život na ovoj našoj rodnoj grudi toliko nam je puta pokazao kako se vlasti i društvena uređenja vrlo brzo smjenjuju. Zato razaznajemo da se ne smijemo dati pokolebati ni zavesti nego svoje pouzdanje staviti u Boga koji je s nama", poručio je kardinal Puljić.



Naveo je da "ako smo svjesni da smo voljena Božja djeca u nama će živjeti snaga vjere i nade unatoč svih izazova svagdašnjice".



"Zato slaviti Božić znači da nam valja prepoznati Božju blizinu i u njoj naći izvor snage i nade. U Isusu nađimo uporište za čuvanje obiteljskog gnijezda, rađanje i odgoj djece, za vjernost u braku, za međusobnu slogu i zajedništvo, za snagu praštanja i pomirenja te živimo u njegovoj ljubavi. U tom duhu, na dobro vam došao Božić i sveto porođenje Isusovo i neka vam je sretna i blagoslovljena Nova 2019. godina", čestitka je koju je danas uputio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić povodom nastupajućeg Božića.

(FENA)