Jače naoblačenje sa sjevera danas je u Bosni i Hercegovini u nizinama uslovilo kišu, a na planinama snijeg.

Temperature zraka u 13.00 sati: Bjelašnica 0, Ivan-sedlo 6, Livno 7, Bugojno, Drvar, Jajce i Tuzla 8, Bijeljina, Bihać, Brčko, Doboj, Gradačac, Sanski Most i Zenica 9, Banja Luka i Sarajevo 10, Prijedor, Široki Brijeg i Srebrenica 11, Mostar i Zvornik 12, Trebinje 13 iNeum i Stolac 16 stepeni.



U Bosni će sutra biti oblačno vrijeme, uglavnom sa slabim snijegom. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku moguća je slaba kiša ili susnježica. Bez padavina će biti na području Krajine. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano, dok će prretežno oblačno biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar u većem dijelu Bosne umjerene jačine, zapadnog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne jak vjetar, sjevernog smjera. Krajem dana vjetar će oslabiti. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 0, a na jugu BiH do 4 stepeni. Najviša dnevna temperatura između -2 i 3, a na jugu BiH od 4 do 8 stepeni.



U Sarajevu će biti oblačno, povremeno sa slabim snijegom. Temperatura zraka kretat će se između -3 i 0 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





