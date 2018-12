Ifet Feraget, advokat Davora Dragičevića u slučaju ubistva njegovog sina Davida, javno se obratio ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganu Lukaču. Njegovo obraćanje prenosimo u cijelosti.

"Poštovani gospodine Lukač,



kao punomoćnik gospodina Davora Dragičevića, oca ubijenog Davida Dragičevića, ovim putem Vas pozivam da u javnosti ne iznosite netačne informacije jer na taj način utičete na postupak i ishod istrage koja bi trebala da se vodi (a još uvijek se ne vodi adekvatna istraga) povodom teškog ubistva Davida Dragičevića.



Naime, dana 22.12.2018. godine u sali Narodne skupštine Republike Srpske u toku rasprave između Vas i gospodina Draška Satnivukovića, zastupnika PDP-a, nakon što je gospodin Stanivuković iznijeo neke činjenice vezane za slučaj Davida Dragičević, uzvratili ste mu, između ostalog, sljedećim riječima (citiram ono što ste Vi rekli tom prilikom):



“Otkud ti pravo da izigravaš tužioca i sudiju, da pričaš o nekim krivičnim djelima koje do sad ni sud nije završio ni kvalifikovao … otkud ti pravo da ovdje izigravaš tužioca i sudiju i da ti ovdje pričaš o kvalifikaciji nekih djela ko je uništio tuđe porodice i šta je radio, na osnovu čega to radiš, to je stvar koja se vodi mjesecima koju radi tužilaštvo i koja će na kraju dobiti svoju kvalifikaciju i znaće se šta je istina … to će biti priča koja će se završiti tamo u organima ove Republike i gdje treba da se završi ili ove države ako neko sutra hoće da preuzme taaj predmet neka ga preuzme i neka ga radi … šta je sa tim porodicama koje su lažno optuživane, šta je sa mojom porodicom o kojoj svaki dan neko iznosi kvalifikacije ovdje da sam ubica i saučesnik nečega o čemu nemam pojma, ni na koji način nisam uključen u to, nisam čak bio u ovoj državi kad se desilo nešto tako … šta je sa tim što ovdje dođe čovjek koji optužuje moju djecu da će ih pobiti da će zatrti sjeme moje a Vi ste ti, ti i neki pored tebe, koji su dali podršku tom nesretnom čovjeku da to radi pa nemojte misliti sutra da neko mom djetetu nešto uradi da nećete biti odgovorni Vi za to koji upravo na ovakav način to radite i iznosite ovakve stvari bez ijednog dokaza i nemojte misliti da Vas ja neću smatrati odgovornim za to, nema pravo niko da mješa bilo čiju djecu u bilo šta, Vi ste sebi uzeli to pravo ali to neće biti da se desi bilo kome, bilo čije djece što neće nikom biti oprošteno svak će odgovarati za to.”



Kao ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske koji, prema Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima, rukovodi ministarstvom, ću Vas podsjetiti na okolnosti koje su dovele do neadekvatne istrage teškog ubistva Davida Dragičevića. Darko Ilić, načelnik odjeljenja za organizirani i druge oblike teškog kriminaliteta Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, je, zajedno sa patologom prof. dr. Željkom Karanom iz Banja Luke i drugim prisutnim licima, na pres konferenciji održanoj 26.03.2018. godine u javnost iznijeo potpuno netačne informacije i na taj način bez ijednog dokaza kriminalizovao Davida Dragičevića na osnovu nezakonitih dokaza pribavljenih od strane pripadnika MUP RS (koje tvrdnje su do danas potpuno demantovane jer je utvrđeno da David nije bio narkoman, da nije 18.03.2018. godine oko 03,00 časa izvršio krađu u kući porodice Rađen u naselju Lauš, da ne postoji niti jedan validan dokaz da je David uopšte bio na tom mjestu, pa samim tim da se nije „zadesno“ utopio u Crkveni, a sve ovo je potvrdio i Osnovni sud u Banja Luci donošenjem rješenja kojim je odbijen prijedlog za produženje pritvora Alenu Kukiću)! Nakon toga na toj konferenciji Darko Ilić je iznijeo zaključak da ne postoji osnov sumnje da je David Dragičević ubijen nego da se radi o zadesnoj smrti tj. utapanju u potoku!

Gospodine Lukač, zašto se niste zapitali otkud Darku Iliću pravo „da izigrava tužioca i sudiju, da priča o nekim krivičnim djelima koje do sad ni sud nije završio ni kvalifikovao”?



Nakon te famozne konferencije za štampu Vi ste gospodine Lukač Okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci dana 29.03.2018. godine podnijeli Izvještaj o smrti Davida Dragičevića, u kojem ste naveli da ne postoje elementi krivičnog djela te ste od tužilaštva, potpuno nezakonito, tražili donošenje naredbe o neprovođenju istrage jer ne postoji osnov sumnje da je u pitanju krivično djelo nego se radi o zadesnoj smrti!



Gospodine Lukač, zašto se niste zapitali otkud Vama pravo „da izigravate tužioca i sudiju, da pričate o nekim krivičnim djelima koje do sad ni sud nije završio ni kvalifikovao”?



Iako je već inicijalna faktografija predstavljala osnov sumnje da se u ovom radi o otmici i teškom ubistvu Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci je naredbu o provođenju istrage donijelo tek nakon 100 dana protesta gospodina Davora Dragičevića i građana Banja Luke i nakon izvještaja Anketnog odbora.



Gspodine Lukač, mislim da je i Vama jasno da svi oni koji su dali „podršku tom nesretnom čovjeku zbog svega što je urađeno njegovom djetetu“ (podršku su dali i ambasadori zemalja članica EU u BiH) samo traže odgovornost za sve one (kojima ste Vi kao ministar nadređeni) koji su na opisani način (na konferenciji za štampu) iznijeli stvari bez ijednog dokaza i nemojte misliti da ih zbog toga nećemo smatrati odgovornim jer, kako ste upravo Vi gospodine Lukač rekli, „niko nema pravo da mješa bilo čiju djecu u bilo šta i desi li se šta bilo čijem djetetu (i David je Davorovo dijete) nikom neće biti oprošteno svak će odgovarati za to”.



Gospodine Lukač, iako je već 26.03.2018. godine bilo jasno da je David Dragičević lišen života pod nejasnim okolnostima, Vi ste ipak od tužilaštva tražili neprovođenje istrage čime ste lično doprinjeli neprovođenju blagovremenog i djelotvornog postupka istrage o teškom ubistvu Davida Dragičevića, na koji način je grubo prekršen član 2. Evropske konvencije o ljudskim pravima. Zbog toga je neophodno utvrđivanju odgovornosti svih pripadnika MUP RS koji su na bilo koji način doprinjeli pokušaju zataškavanja ubistva Davida Dragičevića jer samo tako će, kako sami kažete, „stvar koja se vodi mjesecima koju radi tužilaštvo na kraju dobiti svoju kvalifikaciju i znaće se šta je istina”, odnosno samo tako je moguće da će „to biti priča koja će se završiti tamo u organima ove Republike i gdje treba da se završi ili ove države ako neko sutra hoće da preuzeme taj predmet neka ga preuzme i neka ga radi”, kako ste i sami izjavili u Narodnoj skupštini Republike Srpske“.



Gospodine Lukač, zbog svega navedenog morate shvatiti da gospodinu Davoru Dragičeviću pripada i pravo da pretjeruje kada „iznosi kvalifikacije o tome ko je ubica i saučesnik u ubistvu Davida Dragičevića“ jer samo provođenjem djelotvorne istrage je moguće demantovati gospodina Davora Dragičevića i otkloniti sumnju u moguću povezanost pripadnika MUP RS sa ovim slučajem (dakle istraga koja će, između ostalog, obuhvatitit i istragu o samoj tzv. istrazi).



Obzirom da je MUP RS, još uvijek, uključen u istragu ubistva Davida Dragičevića zbog svega navedenog Vas molim da u javnosti na iznosite netačne informacije koje utiču ili mogu uticati na tok i ishod ovog postupka", stoji u obraćanju Ifeta Ferageta.

(24sata.info)