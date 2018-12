U Bosni i Hercegovini jutros je oblačno.

Temperature zraka izmjerene u 07:00 sati (°C): Tuzla 3; Brčko 4; Ivan-sedlo, Jajce i Zenica 5; Livno i Sanski Most 6; Bijeljina 7; Mostar, Sarajevo, Stolac i Trebinje 8; Široki Brijeg 9; Bugojno 10; Drvar i Gradačac 11 i Banja Luka, Bihać i Neum 14.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 942hPa, za 2hPa je manji od normalnog i opada.



Jače naoblačenje sa sjevera će se sredinom dana proširiti na cijelu zemlju i u nizinama usloviti kišu. Snijeg se prognozira iznad 800 metara nadmorske visine. Prijepodne vjetar slab do umjerene jačine, južnog smjera. Sa dolaskom padavina vjetar mijenja smjer na sjever umjerene jačine sa jakim udarima.



Temperatura zraka bit će veća prijepodne. Najviša dnevna temperatura većinom između 7 i 12°C, na jugu zemlje i u Krajini do 16°C. U drugoj polovini dana temperatura zraka u opadanju.



U Sarajevu će biti oblačno, a u drugoj polovini dana sa kišom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 10 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

