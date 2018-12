Između 150.000 i 200.000 građana spremno je napustiti BiH, a samo u Njemačku bi, stupanjem na snagu novog zakona o useljavanju 1. januara 2020. godine, moglo otići oko 80.000 ljudi.

Dodatni motiv



Novi zakon Njemačka je usvojila prije nekoliko dana i on je, prema ocjenama stručnjaka, samo dodatni motiv da i oni koji su još neodlučni napuste našu zemlju.



- Može se očekivati veći priliv zahtjeva za vize, a da li će doći do znatnog povećanja broja onih koji odlaze, zavisit će od dinamike obrade zahtjeva u Ambasadi Njemačke. No, ne opada želja za napuštanjem BiH – kazao je Amer Osmić, sociolog migracija s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.



Dodao je da, ako se ubrza procedura, nije isključeno da u Njemačku ode oko 80.000 ljudi.



- Da nema barijera za dobivanje radne dozvole, BiH bi u jednom kratkom intervalu ostala bez znatnog dijela radno sposobnog stanovništva. To bi bilo između 150.000 i 200.000 ljudi, jer svaka druga mlada osoba ima izraženu želju da ode iz BiH u neke druge zemlje – istakao je Osmić.



Na web-stranici Ambasade Njemačke u BiH i jučer se moglo pročitati da je i dalje izuzetno veliko interesiranje za vize. Ne jenjava ni interesiranje za učenje njemačkog jezika.



Nema pravde



Muhamed Mahmutović, predsjednik Odbora Saveza samostalnih sindikata BiH za Unsko-sanski i Livanjski kanton, istakao je da mnogi čekaju samo da stupi na snagu novi njemački zakon, te procjenjuje da će tada BiH napustiti 80.000 do 100.000 građana.



- To vidim iz razgovora s ljudima i na osnovu dosadašnjih pokazatelja. Skoro svi su otišli iz ovog mog kraja. Nema ni majstora, nikoga. Odlaze i ljudi koji imaju riješenu egzistenciju, poslove čak i u državnim ustanovama i firmama. Otići će svako ko bude mogao. Osnovni razlog je što u našoj zemlji najviše nedostaje pravde – kazao je Mahmutović.



Predviđeni uvjeti



Novi zakon Njemačke predviđa pojednostavljenje procedure dobivanja radne dozvole, ali to i dalje ide isključivo preko Ambasade Njemačke u Sarajevu.



Jedan od glavnih uvjeta, pored kvalificiranosti, jeste poznavanje njemačkog jezika, koje ne smije biti ispod nivoa A2. Omogućeno je zadržavanje u Njemačkoj radi pronalaska posla, kao i doškolovanje. Potrebno je radno iskustvo od 18 mjeseci i potvrda o nekažnjavanju.



Osmić napominje da se ukidaju saglasnost njemačke Agencije za rad, lista deficitarnih zanimanja i zakon kojim se prednost daje građanima Njemačke i EU.



Dugoročne su prognoze da će BiH u narednih 80 godina ostati bez 48,9 posto populacije, kaže Osmić.





