Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko kazao je nakon smrti bivšeg visokog predstavnika Paddyja Ashdowna da je BiH izgubila strastvenog zagovornika i istinskog prijatelja.

Valentin Inzko / 24sata.info

Ashdown je dužnost visokog predstavnika u BiH obavljao od maja 2002. godine do januara 2006. godine, kada je, ističe Inzko, neumorno radio s bosanskohercegovačkim partnerima i predstavnicima međunarodne zajednice i donosio odluke koje su snažno utjecale na BiH, uvijek imajući na umu viziju sadašnjosti i budućnosti BiH i njenih građana.



- Lord Ashdown je shvatao mandat koji mu je povjeren Daytonskim mirovnim sporazumom kao zadatak čiji je cilj podržavanje reformi kojima se grade institucije predviđene ovim sporazumom, promicanje pomirenja, reintegriranje zemlje i izgradnja trajnog mira - napomenuo je.



Istaknuo je da je Ashdown imao ključnu ulogu u formiranju nekoliko institucija predviđenih Daytonskim mirovnim sporazumom, a pored izgradnje države, njegov osnovni cilj je bio ispunjavanje obećanja datog Daytonskim sporazumom, da se uklone posljedica rata.



Sarađujući s partnerima u BiH i u međunarodnoj zajednici radio je na obnovi multietničke i multikulturalne BiH, uklanjajući prepreke koje su onemogućavale povratak izbjeglica i raseljenih osoba i pomažući u nastojanjima da se razbiju mreže podrške ratnim zločincima.



Tokom mandata na dužnosti visokog predstavnika usvojeno je više od 200 zakona, a u Parlamentu BiH su usvojene odluke o formiranju brojnih institucija.



- Bio je duboko vezan za ovu zemlju i njene građane. Upoznao je doslovno hiljade ljudi, iz svakog kutka BiH, uvijek imajući na umu i te ljude dok je radio na tome da BiH nezaustavljivo krene ka stabilnosti - podvukao je Inzko.



Naglasio je da je Ashdown govorio da je njegov posao da pomogne u izgradnji moderne strukture na osnovu nacrta predviđenog Daytonom, koja će moći krenuti putem ka pridruživanju Evropskoj uniji i to će biti, dodaje Inzko, dio njegovog trajnog naslijeđa.



- Oni koji su ga poznavali i koji su s njim sarađivali uvijek će ga se sjećati kao energičnog čovjeka, punog entuzijazma, neumornog u nastojanjima da osigura suštinske promjene da bi poboljšao život građana u cijeloj BiH - prisjetio je Inzko.



Također je podsjetio da je Ashdown i u posljednjim danima svog života uputio pismo visokoj predstavnici EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federici Mogherini, s Carlom Bildtom i Christianom Schwartz-Schillingom, u kojem je izrazio svoju čvrstu podršku suverenitetu BiH.



Paddy Ashdown rođen je New Delhiju 27. februara 1941. godine. Od 1959. do 1972. godine bio je u službi Kraljevskih marinaca gdje je bio angažiran kao komandos na Borneu i u Perzijskom zaljevu.



Godine 1972., napustio je Kraljevske marince i počeo raditi u britanskom Ministarstvu vanjskih poslova. Radio je u Britanskoj misiji pri Ujedinjenim narodima u Ženevi.



Nakon što je napustio službu u Ministarstvu vanjskih poslova, radio je u lokalnoj industriji u području Yeovila u jugozapadnoj Engleskoj u periodu od 1976. do 1981.godine.



Bio je kandidat Liberalnih demokrata za britanski Parlament iz izborne jedinice Yeovil 1979. godine, i tada su Liberalni demokrati zabilježili svoj najbolji rezultat u tom području.



Za lidera Liberalnih demokrata izabran je u julu 1988. godine, a 1. januara 1989. godine imenovan je za člana Državnog vijeća Velike Britanije. Titula viteza mu je dodijeljena 2000. godine, a 2001. godine proglašen je doživotnim članom Doma lordova.



Tokom rata u Bosni i Hercegovini, lord Ashdown je bio jedan od glavnih zagovornika odlučne akcije međunarodne zajednice kojom bi se okončao sukob, saopćeno iz Ureda visokog predstavnika (OHR) u BiH.



