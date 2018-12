Jedino zajedničkim zalaganjem među zemljama regije, posebno između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije moguće je promijeniti situaciju i značajno pospješiti međusobne odnose, istaknuto je na današnjoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca - Krug 99.

Foto: Fena

O temi "Kako resetovati odnose Srbije i BiH?" pred bh. intelektualcima u Sarajevu govorio je kandidat na posljednjim predsjedničkim izborima Saša Janković, koji je bio protivkandidat sadašnjem predsjedniku Srbije Aleksandaru Vučiću.



On je izrazio uvjerenje da bez najbliže saradnje država i društava nije moguće izaći iz začaranog kruga siromaštva, kriminala i zaostalosti te je dodao da se niti jedna od zemalja regiona samostalno ne može izboriti sa svim lošim stvarima koje su se nagomilale tokom posljednjih decenija.



- Nema stabilne i prosperitetne Srbije bez stabilne i prosperitetne BiH. Nakon četvrt vijeka trebalo bi da shvatimo da politike zasnovane na ideologijama iz devedesetih godina ne mogu ovim zemljama i građanima ponuditi dobru perspektivu - dodao je.



Neposredno povezivanje građana u različitim oblastima, ali i u oblastima politike jedino je što može natjerati sadašnje političke elite, ističe Janković, da promijene svoj stav u šta on više ne vjeruje, ali smatra da bi sada trebalo doći do smjene generacija političkih elita.



- Sve što se događa u jednom zemlji prelijeva se na drugu, ali vrijeme je i da se isto tako počnu prelijevati dobre stvari s jedne države na drugu - istaknuo je.



Ocijenio je i da treba postati jasno da je BiH suverena zemlja sa svojim teritorijalnim integritetom te sve dok bilo ko ima ideju da će pravljenjem taoca od BiH ili iskorištavanjem potencijalnih konfliktnih situacija za sebe i svoju zemlju imati korist neće biti mogućnosti za promjenu.



Mišljenja je da se izborni sistem u obje zemlje pokazao obesmišljenim jer bi oni po definiciji trebali biti slobodni i pošteni, dok u stvarnosti izbori nisu ni slobodni, a posebno nisu pošteni.



Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović napomenuo je da je najvažnije pitanje ne kako uspostaviti dobre odnose između naroda nego kako uspostaviti dobre odnose između država jer postoje institucije koje trebaju uspostavljati adekvatne odnose.



Krug 99 izrazio je danas saučešće porodici i prijateljima bivšeg visokog predstavnika u BiH Paddyja Ashdowna za kojeg su kazali da je ostavio trag na stvaranje moderne, suverene i demokratske Bosne i Hercegovine.





(FENA)