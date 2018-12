U Hercegovini je danas oblačno. U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno slaba može padati prije podne na sjeveru, istoku i sjeveroistoku Bosne. Vjetar slab južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12, na jugu zemlje od 14 stepeni.

Foto: 24sata.info

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini se očekuje jače naoblačenje sa sjevera koje će se sredinom dana brzo proširiti na cijelu zemlju i u nizinama usloviti kišu. Snijeg se prognozira iznad 800 metara nadmorske visine. Prijepodne vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera.



Sa dolaskom padavina vjetar mijenja smjer na sjever. Temperatura zraka veća prijepodne. Najniža jutarnja temperatura većinom između 2 i 8, a najviša između 6 i 12 stepeni. U drugoj polovini dana temperatura zraka u opadanju.



U Bosni u utorak oblačno vrijeme, uglavnom sa veoma slabim snijegom. Na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku moguća je slaba kiša ili susnježica. Bez padavina na području Krajine.



U Hercegovini pretežno sunčano. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar u većem dijelu Bosne umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne jak vjetar sjevernog smjera. Krajem dana vjetar će oslabiti. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na jugu zemlje između 0 i 4 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka između -3 i 2, na jugu zemlje od 3 do stepeni.



U srijedu prijepodne postepeno razvedravanje u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne i sjeveru Hercegovine. U Krajini i većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 1stepen. Najviša dnevna temperatura zraka između 0 i 4, na jugu zemlje do 7 stepeni.



U Bosni i Hercegovini u četvrtak pretežno sunčano. Po kotlinama i uz riječne tokove izgledna je magla prijepodne. Vjetar slab promijenjivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na jugu zemlje do 2 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka između 0 i 5, na jugu zemlje do 8 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorloškog zavoda BiH.





(FENA)