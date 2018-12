Paddy Ashdown, bivši visoki predstavnik u BiH, preminuo je danas u 77. godini nakon što mu je prošlog mjeseca dijagnosticiran ozbiljan oblik raka mokraćne bešike.

Paddy Ashdown / 24sata.info

On je u našoj zemlji pokrenuo mnoge reforme, a ostao je poznat po tome je što je smijenio najveći broj zvaničnika, većinom iz RS, koji su kršili odredbe Dejtonskog sporazuma.



Bivši visoki predstavnik je podržavao međunarodnu intervenciju u Bosni i Hercegovini, a postao je visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini 27. maja 2002. godine.



Na toj funkciji je bio do 30. maja 2006. godine.





Jeremy John Durham Ashdown, poznat kao Paddy Ashdown, bio je britanski političar koji je bio bio lider liberalnih demokrata od 1988. do 1999. Ashdownova titula je barun Ashdown od Nortona pod Hamdonom, bio je član Tajnog vijeća Velike Britanije i vitez Britanskog Carstva.



Postao je vitezom 2000. godine, a 2001. godine, nakon što je napustio Dom naroda, proglašen je i doživotnim članom Doma lordova.





(24sata.info)