U Bosni i Hercegovini jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom na jugu i jugozapadu. Po kotlinama i uz riječne tokove ima magle i niskih oblaka.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 07.00 sati: Bjelašnica -3 stepena, Sokolac -1, Doboj 0, Banja Luka, Jajce, Prijedor i Tuzla 2, Brčko, Ivan-sedlo i Sanski Most 3, Livno 4, Sarajevo 5, Bugojno, Široki Brijeg i Trebinje 6, Mostar 7, Gradačac 8, Neum 10 i Bihać 12 stepeni.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosio je 948 milibara, za 6 milibara je viši od normalnog i sporo opada.



U Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne danas će biti oblačno sa slabom kišom prijepodne. U većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno, i slaba kiša se očekuje tokom noći na nedjelju. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 11 stepeni.



U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

(FENA)