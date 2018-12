Christian Schwarz-Schilling, bivši visoki predstavnik za BiH uputio je pismo kandidatu Evropske pučke stranke (EPP) za predsjednika Evropske komisije Manfredu Weberu pismo u kojem traži da HDZ BIH isključi iz grupacije narodnjačkih stranaka EPP.

Christian Schwarz-Schilling / 24sata.info

Schwarz-Schilling u pismu navodi da vođe nacionalističkih stranaka siju strah i mržnju u narodu kako bi održali korumpirani sistem.



- S pravom ste ranije napomenuli da ne želite raditi sa radikalnim snagama u Evropskoj pučkoj stranci. Kako su Fidesz (Mađarska) i PiS (Poljska) u fokusu kritke, iskoristiti ću prilku da Vas upoznam sa tendencijama radikalizacije HDZ-a u Hrvatskoj, ali i u BiH - stoji pismu.



Navodi i da Hrvatska sve neposrednije miješa u politička pitanja BiH.



- Navodno 'hrvatsko pitanje' treba skrenuti pažnju sa činjenice da nacionalističke snage u BiH godinama ciljano sprečavaju provođenje Evrospkog pravnog standarda, kako bi odbranili temelje moći. Njihova grupa uvijek ima prednost u odnosu na samu državu, građanska i ljudska prava, koja su kroz potvrdu svih međunarodnih sudova garantirana. Presude Međunarodnog Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda (tiču se stvarnih marginalizarinih 'ostalih' Sejdić - Finci, ali i Pilav, Zornić), već deceniju se ne provode. Provođenje bi zahtijevalo izmjenu Ustava (Dejtonskog sporazuma Anex 4), koja bi se morala dotaći i 'etničkih' kartela - navodi i dodaje da HDZ BiH, na čijem čelu je Dragan Čović, uz podršku Hrvatske koristi sva sredstva kako bi BiH stagnirala i kako bi nastao haos.



- Istovremeno se u zemlji pa i u EU preko hrvatskih EU parlamentaraca prenose i šire pogrešne činjenice o presudi Ustavnog suda BiH o Izbornom zakonu BiH (slučaj Ljubić) i pogrešno se veže za izbor člana Predsjedništva BIH iz reda hrvatskog naroda, Željka Komšića. To se nikako ne slaže sa istinom, jer Izborni zakon BiH nije odlučio o tome nego o izboru u Domu naroda Federalnog parlamenta (što je također upitno). Međutim to ne sprečava bosanski i hrvatski HDZ da u tom pravno kompliciranom slučaju, šire neistine kroz jaku propagandu, pa i kroz Parlament EU, kako bi predstavili Hrvate kao ugrožene i marginalizirane. HDZ ide tako daleko da bosanske Hrvate koji nisu dovoljno radikalni predstavi kao 'neprave Hrvate' i pokušava tako kroz izmjenu Izbornog zakona isključiti iz pasivnog i izbornog prava. Zbog toga HDZ ne zna šta raditi sa, po treći put legalno izabranim članom Predsjedništva BiH, bosanskim Hrvatom Željkom Komšićem. Za HDZ on nije dovoljno radikalan pa samim tim nije 'dobar Hrvat'! Z navodi Schilling u pismu.



Upozorava i na glorificiranje osuđenih ratnih zločinaca i na činjenicu da je Čović u slavio 25 godina od nastanka "Herceg - Bosne", paradržave iz 90-ih godina čiji je nastanak rezultirao odvođenjem nehrvata u koncentracione logore te njihovim ubistvima.



Schwarz-Schilling u pismu navodi kako Čović evidentno radi na istoj stvari sa novim srpskim članom Predsjedništva BiH, Miloradom Dodikom (SNSD), koji već godinama otvoreno radi na svojim planovima o secesiji i predstvaljanjem bosanske države apsurdom.



- U vezi s tim, Partija evropskih socijalista je već prije nekoliko godina na to reagovala, te Dodikovu partiju SNSD isključila iz evropske partijske porodice. Zbog jako upitne saradnje sa HDZ-om sa ovim akterima, bilo bi krajnje vrijeme da EVP takođe počne razmišljati o isključenju HDZ-a. Trebali bismo početi braniti naše evrospke i demokratkse vrijednosti unutar EVP, inače će te destruktivne tendencije, koje se zasnivaju na idejama etno-nacionalne dominacije, pobijediti i u nastavku predstavljati prijetnju čitavoj Evropi.



Dodaje da Evropska pučka stranka ne smije gledati, niti svojim nečinjenjem učestvovati u tome da veoma upitni partneri slobodno prate anti-evropske i anti-civilizovane agende.



(24sata.info)