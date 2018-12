Zenički atletičar Amel Tuka, kako je najavio na današnjoj pres-konferenciji svog Atletskog kluba Zenica, 30. decembra ove godine na Mašinskom fakultetu u Zenici branit će diplomski rad.

- Zbog toga sam i ostao duže u Zenici i odradio prvi dio priprema - kaže 28-godišnji Tuka, koji je još jedan primjer kako nauka i sport, istina uz velika odricanja, ipak mogu „ruku pod ruku“.



Tuka je ove godine, a protekle atletske sezone, 10. februara u belgijskom Gentu, oborio bh. i balkanski dvoranski rekord na 800 metara, koji sada iznosi 1:46.33 minuta, a 21. februara u Beogradu i bh. dvoranski rekord na 400 metara - 47.14 sekundi.



- Prvi sam dio sezone odradio više i bolje nego sam i sam očekivao. Istrčao sam te rezultate, ali sam poslije Beograda, gdje sam imao malu upravu od krivina - jer je, stvarno, jako teško i naporno puno trčati dvoranu, ostao pomalo rezervisan u dvorani - smatra Tuka, koji dodaje kako su mu pomenuti dvoranski rekordi dali jako veliki motiv.



Pogotovo što se, kako je napomenuo, vratio na svoj stari sistem treninga, koji njemu najviše i odgovara.



- To je pokazalo i otvaranje ljetne sezone u Rimu na Dijamantskoj ligi, gdje sam u prvoj trci istrčao 1:45.68 i bio peti. Jednostavno, osjećao sam se fenomenalno, ali se nakon toga desila mala povreda na stopalu, koja me je spriječila da nastavim za onim što smo ja i trener zacrtali - ističe Tuka.



Međutim, najavljuje kako ga to nije pokolebalo te da ide dalje i u nove uspjehe, od kojih je najznačajniji bio u avgustu 2015. godine, kada je osvojio bronzu na Svjetskom prvenstvu u Pekingu. Naredne ga godine, uz Evropsko dvoransko prvenstvo u Glasgowu, očekuje i Svjetsko prvenstvo na otvorenom u Dohi.



Za oba ova takmičenja treba potvrditi normu, koja za SP iznosi 1:45:80, što je do sada najjača norma, dok za EP u dvorani norma iznosi 1:49.00.



- To je nešto što nas atletičare i hrani i daje nam motivaciju, jer svake godine imamo dva velika takmičenja. Naravno da ću se više posvetiti i trkama Dijamantske lige - najavljuje Tuka, koji samo moli Boga da ga služi zdravlje te da više sluša svoje tijelo.



Kaže da ne treba baš u svim situacijama slušati ni trenera, nego upravo signale vlastitog tijela.



-Ja sam, inače, takav da slušam sve što trener kaže, ali nekada mislim da treba slušati svoje tijelo, jer ono daje najbolji znak. Tako da očekujem jednu jako dobru sezonu, sa dobrim rezultatima - kaže Tuka, ali napominje kako se za uspjeh moraju poklopiti svi faktori u tom mozaiku.



Sretan je, kaže, što je član Atletskog kluba Zenica i svoje lokalne zajednice, u kojoj je već devet godina.



- To je prešlo i u nešto više. Tu smo kao jedna porodica. Imamo svog kapitena, našeg vođu Hamzu Alića, od kojeg učimo mnogo i dan-danas. Bez obzira što postižemo ovakve rezultate. On nam puno pomaže oko svega- kaže Tuka, koji ističe kako je ponosan što zenički klub ima Mesuda Pezera, Dejana Mileusnića, Abedina Mujezinovića, koji su na vrhunskom nivou.



Dolazi, kaže, i njihova pratnja- visaš Maid Redžić, Sedin Heco u skoku u dalj i troskoku...



- Očekujem da i mlađi, uz nas, jer mislim da smo im mi primjer, znanju koje rezultate trebaju postizati da bi došli do izražaja i osvajali medalje na državnim prvenstvima i drugim takmičenjima- kaže Tuka, koji redovno sudjeluje i na ekipnim te pojedinačnim državnim takmičenjima iz kalendara ASBiH.



- Nikada se ne smije zaboraviti odakle dolazimo - ko smo, šta smo i gdje smo počeli. Gdje smo naučili svoje prve korake, tako da ja to gledam kao moj doprinos i zahvalnost klubu koji mi je pružio priliku i dao odskočnu dasku da se probijem u atletski vrh - ističe Tuka, koji najavljuje kako će, odmah po polaganju diplomskog ispita, otputovati u Portugal gdje će nastaviti treninge pod palicom svog italijanskog trenera Gianni Ghidinia, koji je i nacionalni trener reprezentacije svoje zemlje.



