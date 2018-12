MUP Kantona Sarajevo uoči nastupajućih praznika upozorava građane da je upotreba pirotehničkih sredstava jako opasna i da su predviđene kazne od 300 do 900 KM za korisnike, a od 400 do 1.200 za staraoce maloljetnih prekršilaca.

Arhiv / 24sata.info

"Pred nastupajuće vjerske i novogodišnje praznike vjerovatna je pojava nabavke i preprodaje petardi i drugih pirotehničkih sredstava čijom upotrebom se narušava javni red i mir, uznemiravaju građani, a vrlo česta su povređivanja, naročito osoba mlađe životne dobi. Napominjemo da je posjedovanje na javnom mjestu, paljenje, ustupanje, prodaja, kupovina i nuđenje petardi, kao i drugih pirotehničkih sredstava, bez odobrenja nadležnog organa, prekršaj definisan Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo", saopćili su iz MUP-a KS.



U navedenim slučajevima predviđene kazne za učinoce su od 300 do 900 KM, a za roditelje – usvojioce, odnosno staraoce maloljetnih prekršilaca prekršajne sankcije su od 400 do 1.200 KM.



"Da bi se ova štetna i opasna pojava preduprijedila i izbjegle neželjene posljedice, Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo će preduzeti planske aktivnosti: kroz angažovanje policijskih službenika u uniformi i građanskim odjelima na lokacijama gdje se vrši preprodaja i upotreba ovih sredstava s ciljem prikupljanja informacija o osobama koje se bave ovim nezakonitim radnjama i sankcionisanje istih - organizovanje zajedničkih akcija sa nadležnim u cilju preventivnog djelovanja i onemogućavanja preprodaje ovih sredstava, uz preduzimanje zakonskih mjera prema osobama koje se bave istim", navode iz MUP-a.



Uprava policije apeluje na građane, a posebno na roditelje, da poduzmu sve kako bi se korištenje pirotehničkih sredstava izbjeglo, a time i spriječilo povređivanje osoba, kao i sve druge neželjene posljedice do kojih dolazi korištenjem pirotehničkih sredstava.

(fena)