Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić jučer je u programu N1 najavio kako će Predsjedništvo BiH krajem januara u Brisel odnijeti odgovore na dodatna pitanja Evropske unije. Zvizdić je kao i drugi zvaničnici kazao kako se očekuje da bi Bosna i Hercegovina trebala dobiti kandidatski status u idućoj godini.

Maja Kocijančič / 24sata.info

Napomenimo kako je Evropska komisija našoj zemlji dodatnih 655 pitanja poslala polovinom ove godine i odgovori su u Briselu trebali biti do kraja septembra. Međutim odgovaranje još uvijek traje...



"Ja sam učesnike sastanka upoznao sa jednom pozitivnom viješću, a to je izjava novih članova Predsjedništva o opredjeljenosti za evropske integracije i o činjenici da će oni prilikom svoje prve posjete Briselu, koja će najvjerovatnije biti u prvoj polovini januara, donijeti i odgovore na dodatna pitanja i jasno u razgovoru sa čelnicima Evropske unije i evropskih institucija iskazati čvrsto opredjeljenje Bosne i Hercegovine da nastavi procese na putu evropskih integracija", kazao je jučer za N1 predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.



Kada će Bosna i Hercegovina dobiti kandidatski status za punopravno članstvo u Evropskoj uniji zavisit će prvenstveno od toga kada će stvarno dodatni odgovori biti dostavljeni Briselu. Prema onome što je za N1 rečeno u Evropskoj komisiji to bi se moglo desiti u prvoj polovini iduće godine.



"Evropska komisija u principu planira da izda mišljenje o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine u prvoj polovini 2019. godine. Tajming objave mišljenja također zavisi od sposobnosti bh. vlasti da dostave odgovore na sva naša pitanja, i mi se nadamo da ćemo što prije dobiti odgovore na dodatna pitanja koja smo poslali u junu 2018. godine. I konačno treba napomenuti kako će Mišljenje o tome da li je zemlja spremna otvoriti pregovore sa EU ili ne i koje reforme treba poduzeti kako bi bila spremna", kazala je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančič.



Dodjela kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini bi ipak mogla doći i u pitanju zbog predstojećih evropski izbora i promjene Evropske komisije, ali i zbog nagomilanih problema koje Unija ima sa pitanjem Brexita, ali kako ponavljaju u Briselu sve u konačnici zavisi od naše zemlje.



(N1)