Božić je vrijeme duhovnog pročišćenja i obnove na temelju univerzalnih ljudskih vrijednosti koje su paradigma naprednih civilizacijskih odnosa, i kao takav pripada svima - kazao je predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović na Božićnom prijem predstavnika hrvatskog naroda u institucijama BiH upriličenom večeras u Sarajevu.

Foto: Fena

Istaknuo je da je svaki Božić, pa i ovaj, i „nova prigoda za sve nas koji dijelimo isti životni prostor; da preispitamo sebe, svoje nakane, postupke, odnos jednih prema drugima i našem okruženju“.



To je, dodao je on, osobito važno za "našu domovinu BiH, zemlju nagrađenu raznolikošću i svim specifičnostima koje prate tu raznolikost, a koje još uvijek mnogi među nama nisu spremni do kraja prihvatiti".



- Takvo neprihvaćanje onda vodi nerazumijevanju, otuđenju od domovine i svih nas jednih od drugih. Ono se manifestira u težnjama za uniformizacijom društva, dokidanju njezina društvenog i političkog pluraliteta, žrtvovanju različitosti i raznolikosti zarad fikcije jedinstva, pri čemu se zanemaruje činjenica da je jedinstvo nedostižno bez istinskog pluraliteta - kazao je Čović.



Po njegovim riječima, Izborni zakon koji je u proteklom razdoblju okupirao pozornost javnosti je „isključivo pitanje vladavine prava, ljudskih prava, institucionalne ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda i svih žitelja BiH“.



- Takvo njegovo razumijevanje je jedina alternativa scenarijima podjela koje se tendenciozno vezuju, ne samo za ovo pitanje, već i pitanje položaja i konstitutivnosti Hrvata BiH, kao i angažman političkih predstavnika Hrvata koji uživaju punu potporu hrvatskoga naroda u ostvarenju tih ciljeva - naveo je Čović.



Podsjetio je da svi narodi i žitelji BiH svoja prava crpe iz Ustava. Time su, kaže, sve naknadne interpetacije i mišljenja suvišna i u konačnici irelevantna.



- Ustav daje okvir i smjernice, a Ustavni sud nam je do sada razjasnio sve ono što se dalo naslutiti kao nepoznanica. Vrlo jasno je kazano što je to konstitutivnost naroda, natkrovljujuće načelo Ustava koje se mora respektirati u institucionalno-političkom i društvenom smislu u odnosu na sva tri naroda. Također nam je rečeno da je legitimno predstavljanje, koje Ustavni sud izrijekom spominje u svojoj Odluci iz 2017., izravno izvedeno iz načela konstitutivnosti i da je u funkciji njezina opredmećenja u institucionalno-političkom životu naše zemlje - naveo je Čović.



Naglasio je da o konstitutivnosti nema pregovora. Dodao je da se prava „ne mogu uvećavati ili smanjivati po potrebi i želji, bilo manjine, većine ili izvana“.



Moramo, kazao je, promijeniti odnos prema državi i jednih prema drugima, „smoći snage i mudrosti ujediniti se u vjeri u zajedničku budućnost, a naše odnose prožeti etikom reciprociteta, uz svijest da u vlastitoj slobodi možemo uživati samo ukoliko prihvaćamo i priznajemo slobodu drugih“.



- Naša unutarnja interakcija i komunikacija, i njezina kvaliteta će predodrediti uspješnost interakcije s našim okruženjem u nastojanju za realizacijom članstva u EU kao ključnog vanjskopolitičkog cilja. Štoviše, članstvo u EU mora postati pretpostavkom okupljanja na unutarnjem planu oko vrijednosti i normi koje su okosnica EU - poručio je Čović.



U konačnici, dodao je on, nema druge nego okrenuti se jedni drugima i suradnji.



- Nova godina koja je pred nama je nova prigoda, a Božić nam ulijeva nadu i daje snagu da obnovimo one vrijednosti koje su potrebne da uspostavimo dijalog, vratimo povjerenje i pokrenemo izgradnju zajedničke BiH, a ne nečije - kazao je Čović na božićnom prijemu.



Prijemu su prisustvovale brojne zvanice iz političkog, javnog, kulturnog, vjerskog života, predstavnici diplomatskog kora i međunarodne zajednice.



(FENA)