Izvjestilac Evropskog parlamenta za BiH Cristian Dan Preda očekuje da će BiH dobiti status kandidata za članstvo u EU naredne godine, ali napominje da mora da zasluži takav status.

Cristian Dan Preda / 24sata.info

"Zemlja mora da bude u mogućnosti da pokaže da je ozbiljna po pitanju reformi u vezi sa pristupanjem EU. Nažalost, to nije ono što smo vidjeli u proteklih godinu i po dana, kada se značajno usporio tempo reformi", rekao je Dan Preda u intervjuu za European Western Balkans.



On je ocijenio da sada, kada su opći izbori prošli, BiH ima priliku da preokrene taj trend.



"Zato je ključno da se vlast formira bez odlaganja i započne rad na neophodnim reformama", rekao je Dan Preda.



Izvjestilac EP je, takođe, naglasio da političke elite u BiH moraju da shvate da treba da preduzmu punu odgovornost za proces integracija u EU.



"Niko ne može da sprovede neophodne reforme umjesto vlasti i političke partije moraju da nauče da rade na izgradnji konsenzusa, kada je riječ o reformama koje se traže za pristupanje EU", rekao je Dan Preda.



Ukoliko se to ne dogodi, kako je dodao, građani u BiH moraju da ih pozovu na odgovornost.



Upitan kada će biti usvojena nova Rezolucija Evropskog parlamenta o BiH, on kaže da je, kada je glasano o njegovom izvještaju u Odboru za spoljne poslove 6. decembra, zatražio da se odlože debata i glasanje na plenarnoj sjednici.



"Diskusija na plenarnoj sjednici, prvobitno predviđena za 19. januar, sada će biti odložena. Na koliko dugo, to zavisi od naših prijatelja u Parlamentarnoj skupštini BiH", rekao je Dan Preda.



Na pitanje kako gleda na mogućnost približavanja BiH članstvu u NATO i kako bi to uticalo na proces integracija u EU te zemlje, on kaže da se u Strategiji spoljne politike BiH za 2018-2023, koja je usvojena u proljeće ove godine, jasno navodi da kontinuirana implementacija aktivnosti u vezi sa NATO ostaje prioritet institucija te zemlje.



"Činjenica da je NATO pozvao ranije ovog mjeseca BiH da počne da radi na Akcionom planu za članstvo (MAP) za mene je pozitivan znak. Dva procesa, pristupanje EU i članstvo u NATO, naravno nisu povezani, ali se uzajamno podržavaju", rekao je on.



Dan Preda tvrdi da članstvo u NATO, prije svega, predstavlja bezbjednosnu garanciju koja je važna za sve zapadnobalkanske države, a ne samo za BiH, prenosi Tanjug.



Osvrćući se na iskustvo svoje zemlje, Rumunije, koja je prvo primljena u NATO, a potom u EU, izvjestilac EP za BiH kaže da postoje jasne koristi u paralelnom ostvarivanju oba cilja.



"Spremanje za članstvo u NATO svakako je pomoglo Rumuniji da napreduje u pripremama za ispunjavanje kriterijuma za članstvo u EU", zaključio je Dan Preda.



(FENA)