Msgr. Ratko Perić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinjsko-mrkanske biskupije pročitao je danas božićnu čestitku u kojoj se osvrnuo na djecu, mlade i stare. Svoje obraćanje započeo je pripovijedanjem o djeci.

Foto: 24sata.info

"Mali Ivan rođen u Ain Karimu, je čudesno začet u vrijeme kada žena po naravnim zakonima ne može začeti". Ivan je, navodi Perić, postao veliki propovijednik, prorok i pravednik.



Kada je riječ o mladima, Perić ističe blaženu djevicu Mariju u galilejskom Nazaretu, "kojoj je moglo biti 20 godina, to je najpozitivnija osoba u historiji čovječanstva".



Prisjetio se i njezinog zaručnika Josipa, porijeklom iz Betlehema, a nastanjenog u Nazaretu, koji je od Marije bio godinu stariji, te na kraju i grupe pastira.



Stari, u poodmaklim godinama po prirodi, ističe, ne mogu začeti i roditi. Podsjetio je na Zahariju, starozavjetnog svećenika, na mudrace sa istoka koji prate zvijezdu vodilju preko Jerusalema do Betlehema, te na starog Heroda, višestrukog zločinca.



"Nije velik onaj koji je velik u očima ljudi, nego je velik onaj koji je velik u očima Božijim. U očima ljudi velik je Herod, nazvan čak 'Velikim', a on je pobio osobe iz svake generacije, malu djecu u Betlehemu, svoja tri mlada sina i dvije žene na dvoru u Jeruzalemu. Umjesto da kao kralj bude u službi promaknuća života, on je bio sluga smaknuća ljudskih bića. Pozvani smo, stoga, iz sebe iskorijeniti zlo, pa će onda zlo biti iskorijenjeno i na društvenoj razini", naveo je u svojoj čestitci Ratko Perić.



