Novinari Index.hr su pokušsli doznati kako uspijeva obavljati posao na četiri radna mjesta.

Na stranicama DZ-a Metković piše da dr. Matuško odrađuje svakodnevne smjene u njihovoj ginekološkoj ordinaciji. Danas je u jutarnjoj smjeni pa su ga nazvali, no na telefon nam se niko nije javio. Potom su nazvali Općinu Neum, a javila se njihova zaposlenica i rekla da je Matuško upravo izašao.





Razgovor s Matuškom



Potom smo ga nazvali na mobitel, a razgovor je tekao ovako:



Index: Načelnik ste Općine Neum i istovremeno radite u Domu zdravlja Metković, piše da ste danas tamo u ginekološkoj ambulanti od 7 do 14.30 i da ste voditelj rodilišta u Metkoviću. Je li to točno?



Živko Matuško: Recite vi meni.



Index: Znam da ste načelnik Općine Neum jer stoji na stranici, istovremeno na stranici DZ-a u Metkoviću stoji da radite u ginekološkoj ordinaciji svaki dan u tjednu. I da ste voditelj njihovog rodilišta.



Živko Matuško: Radim koliko je potrebno da radim.



Index: Kako uspijevate raditi na nekoliko poslova istovremeno?



Živko Matuško: Ja vrijedan čovjek pa radim.



Index: Jeste li sad na poslu u Neumu ili u ambulanti u Metkoviću?



Živko Matuško: Provjerite vi gdje sam.



Index: Pa zvala sam ginekološku ordinaciju u Metkoviću i tamo se niko ne javlja na telefon. Potom sam vas zvala u Općinu Neum i tamo mi je vaša tajnica rekla da ste upravo otišli.



Nakon te rečenice, Matuško je poklopio slušalicu.



Ravnatelj DZ-a Metković: Svaka čast dr. Matušku, ne znam kako sve stiže



Zvali smo ravnatelja Doma zdravlja Metković Mihovila Štimca, koji nam se požalio na nedostatak kadra i potvrdio da je dr. Matuško njihov voditelj rodilišta te da radi u ginekološkoj ambulantu u Domu zdravlja Metković - svakodnevno.



"On nam je jedini ginekolog, sreća je da ga imamo, nedajbože da nam se prehladi. Imamo i jednog ginekologa kojeg smo povukli iz mirovine, a koji je u drugoj smjeni u pripravnosti rodilišta. Imali smo još jednog ginekologa kojeg smo povukli iz mirovine, no on je nedavno imao infarkt tako da je odlučio da ne može više raditi.



Nama je stalno otvoren natječaj za ginekologa i ne znam što napraviti dok netko ne dođe živjeti i raditi u Metković. Na stranu ova tragedija, no nama je najveći problem nedostatak liječnika. Možda budemo bolje sreće u budućnosti, rekao sam i u Ministarstvu zdravstva da nam hitno trebaju liječnici pa ćemo vidjeti. Što se tiče dr. Matuška, njemu svaka čast. Ne znam kako on sve stiže. Mi bi voljeli imati i više ginekologa i pedijatara, no jedno su želje, a drugo je realnost", rekao je za Index Mihovil Štimac.



Svakodnevno u smjeni u DZ-u Metković



Na stranicama DZ-a Metković stoji da dr. Matuško odrađuje svakodnevne smjene u ordinaciji, ponedjeljkom, srijedom i petkom je od 13.00 - 20.30 sati, a utorkom i četvrtkom od 7.00 - 14.30. Radi i svaku prvu i treću subotu u mjesecu od 7.00 - 12.00 sati. Također je i voditelj rodilišta u Metkoviću u sklopu DZ-a Metković.



Na službenoj stranici Općine Neum stoji da je dr. Živko Matuško rođen 24. ožujka 1957. godine u Metkoviću.



"Gimnaziju je završio u Čapljini, a potom Medicinski fakultetu u Sarajevu. Pripravnički staž odradio je u Mostaru i zapošljava se u Domu zdravlja Neum. Aktivno sudjeluje u Domovinskom ratu kao zapovjednik saniteta HVO-a Neum, od prvog do posljednjeg dana. Specijalizaciju ginekologije i porodništva je završio 1998. godine – Klinika za ženske bolesti i porode Petrova 13, Zagreb. Kao specijalist radi u Domu zdravlja Neum, Općoj bolnici Dubrovnik, potom u rodilištu Metković. Oženjen, otac šestero djece", stoji na stranici Općine Neum.



Prema brojnim napisima iz medija BiH vidljivo je kako Matuško aktivno sudjeluje i na sastancima HDZ-a BiH s obzirom na to da je predsjednik Općinskog odbora HDZ-a BiH.

(Index)