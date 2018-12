Davor Dragičević, otac ubijenog mladića Davida Dragičevića, kazao je večeras u Pressingu N1 televizije da će najponosniji otac dobiti pravdu za svoje dijete. On je u razgovoru s urednikom i voditeljem emisije Amirom Zukićem poručio da se nema čega bojati jer su ga ubili.

Foto: 24sata.info

Kako je kazao, dao je svom djetetu obećanje, a najavio je i veliki protest u organizaciji grupe Pravda za Davida koji će biti održan početkom aprila naredne godine - na dan Davidove sahrane. Šta je kraj i ima li kraja uopće?



''Kraj je da ubice, svi koji su učestvovali u likvidaciji djeteta od 21 godinu, u otmici, silovanju, masakriranju budu tamo gdje im je mjesto. To je jedan kraj, drugi kraj je moj kraj, za svog sina. Ako ne bude pravno završeno, biće onako kako ja hoću. David mora dobiti pravdu, ja svoj zavjet moram ispuniti, koji sam dao na grobu svog sina'', rekao je Dragičević na početku razgovora u Pressingu.



Kazao je da nije on ličnost godine već da će to biti tek u godini koja slijedi.



''Ja sam svom djetetu dao obećanje, svoj bol i svoje sve nosim u svojoj duši. Ako sam nešto obećao, to ću uraditi. Nisam ja obilježio ovu godinu, obilježit ću narednu, ovu godinu su obilježile ubice mog djeteta. MUP Republike Srpske i vrh vlasti Republike Srpske, oni su ličnosti godine, a ja ću biti sljedeće'', poručio je gost N1 televizije.



Najavio je ponovni dolazak u Sarajevo januara naredne godine kako bi se sastao s tužiteljima u državnom Tužilaštvu.



''Do 7.4. imaju svi dovoljno vremena, preko sto dana. To je dan kad je David sahranjen. Ne znam šta ću u toj raci, po pravoslavnim običajima, a njegove ubice šetaju. Svu istinu znam, sve dokaze sam dao, na njima je sada da ih uhapse. Ima advokat, sve dokaze jasno je prezentovao. Sa Tužilaštvom Republike Srpske neću da sarađujem. Dolazim u januaru u Tužilaštvo BiH. Dolazim kod tužioca. Dolazim kod osobe koja obavlja tu funkciju'', poručio je otac Davida Dragičevića.



Komentarisao je i odlazak Ante Nobila i Duška Tomića iz njegovog advokatskog tima.



''Anto Nobilo će jednog dana morati odgovarati i Duško Tomić za sve ono što su iznijeli, oni su se stavili na stranu advokata zločinaca i ubica. Ako Nobilo to tvrdi zašto ih nije prezentovao meni. Vidio sam svoje dijete, poljubio sam ga. Moram sam mu kosu sjeći, slati u Austriju na 200 opojnih droga i ulične droge, gdje se pokazuje da dijete nije ništa konzumiralo'', podsjetio je Dragičević.



Potom je govorio i o konkretnim imenima ljudi koji, kako tvrdi, stoje iza cijelog slučaja.



''Oprosta i zaborava nema, je li iko ovdje razumije šta su uradili meni i mom djetetu. Moje dijete je mrtvo, više ga nema. Rade mu još uvijek to, 269 dana, svima, ko su oni? Jesu Bogom dani? Nisu! Darko Ilić, Dragan Lukač, Darko Ćulum, Želimir Lepir, Dalibor Vrećo, Željko Karan. Kad dođe slučaj na državno Tužilaštvo BiH sve i jedna krivična prijava će biti ponovo podnesena. Niko se neće izvući, ni tužioci ni pripadnici MUP-a, ni patolozi naravno, ni inspektori'', kazao je on.



Ponovio je teške optužbe na račun ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača.



''Odgovorno tvrdim da je to zločinačko udruženje koja vlada. Ko radi drogu? Ja, David, Suzana ili Teodora? Ne! MUP RS, Dragan Lukač i sad javno govorim, on radi sa kraljevskim kokainom, on i njegov kum'', rekao je Dragičević.



Ima li straha, prijetnji, pritisaka?



''Ja se nemam čega bojati, mene su ubili. Prijetnje imam svakodnevno, bilo je prema mojoj porodici, moja bivša supruga zna moje namjere, ako je tako nek' nas pobiju sve, ali neće. Davida nisam uspio zaštiti, ali kćerku, bivšu suprugu i sve članove grupe, ću zaštititi. Ja samo mogu da hodam ponosno za svoje dijete ili da ležim pored njega u grobu'', dodao je.

(N1)