Zbog ekstremno niske temperature u BiH izdano je upozorenje građanima. Žuti meteoalarm koji upozorava na potencijalno opasno vrijeme upaljen je u gotovo cijeloj državi.

Foto: Ilustracija

Ovisno od regije temperature će se kretati od -8 do 8 stupnjeva. U Bosni danas prijepodne po kotlinama bit će dosta niske naoblake ili magle koji će se većinom zadržati do sredine dana.



U Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne veći dio dana pretežno sunčano. Od poslijepodnevnih sati postupno povećanje oblačnosti sa zapada prema jugu i istoku zemlje.



Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Temperature zraka u 07.00 sati: Drvar i Livno -15 stupnjeva, Bjelašnica i Sanski Most -9, Banja Luka -8, Bihać, Ivan-sedlo, Jajce i Prijedor -7, Bugojno, Doboj, Široki Brijeg i Sokolac -6, Tuzla i Zenica -5, Sarajevo Bjelave -4, Bijeljina -3, Brčko, Gradačac, Srebrenica i Stolac -2, Zvornik -1, Mostar i Trebinje 2 i Neum 3 stupnjeva.





