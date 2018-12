Svjedok odbrane Envera Buze ispričao je kako je od saobraca iz Armije BiH zaštitio hrvatske civile tokom akcije u Uzdolu (općina Prozor) u septembru 1993. godine.

Sud BiH / 24sata.info

Juso Hero je kazao da ga je zbog zaštite hrvatskih civila tokom akcije pohvalio komandant Buza.



Hero je rekao da je bio u Vojnoj policiji Samostalnog bataljona Prozor i da je od komandira čete u rejonu Lanište dobio zadatak da ide u akciju na Uzdol. On je naveo da je tada još bio mrak i da su 30-ak metara dalje stajala trojica oficira, uključujući Buzu.



Ispričao je da je krenuo u grupi od sedam vojnika, od kojih su mu dvojica bila nepoznata, i da su raspoređeni da drže odstupnicu na jednoj zaravni iza škole u Uzdolu.



On je kazao da je nakon otprilike sat počeo napad i da su odmah uništeni tenk i minobacač Hrvatskog vijeća obrane (HVO). Kako je rekao, uslijedila je neprekidna paljba s obje strane.



Hero je naveo da je u jednom trenutku vidio da se povlači Armija BiH, te da se i njegova grupa počela izvlačiti, dolazeći uz put na bliske borbe s HVO-om. Kako je rekao, naišli su i na dvoje djece i tri žene.



“Nažalost, desilo se da je jedan od vojnika djevojku uhvatio za prsa. Ja sam ga udario šakom u glavu i bacio mu pušku. (…) On je uzeo pušku i repetirao na mene. (…) Drugi vojnik je uzeo bombu i prijetio da će je baciti. Ja sam i na njega krenuo i uzeo bombu”, prisjetio se svjedok.



On je rekao da su granate padale i da je civile odveo u podrum jedne kuće i kazao im da ne izlaze jer ih mogu ubiti i “vaši i naši”.



Hero je rekao da je s optuženim Buzom imao određenih nesuglasica i da ga je on bio suspendovao. Nakon akcije ga je Buza pozvao u komandu i pitao ga za civile.



“Ispričao sam mu ovo što sam i vama. On mi je rekao: ‘Svaka ti čast. Pravu si stvar uradio. Tako bi trebao svaki vojnik’”, kazao je svjedok.



On je dodao da je nakon akcije čuo da je stradalo 30-ak civila.



Hero je potvrdio da je imao prijetnje od nekih vojnika zbog spašavanja civila.



Prema optužnici, pripadnici Samostalnog bataljona Prozor su 14. septembra 1993. napali selo Uzdol, i u zaseocima Križ, Zelenike i Raiči na okrutan i svirep način ubili 27 civila hrvatske nacionalnosti.



Buzi je kao komandantu Samostalnog bataljona Prozor Armije BiH na teret stavljeno da je propustio da preduzme mjere da počinioci budu kažnjeni.



Svjedok Hero je rekao da su nakon akcije, na poziv komandanta, odlazili da daju izjave i da se vodila neka istraga.



Na poziv odbrane saslušan je i Dervo Hero, koji je takođe učestvovao u akciji na Uzdol. Prema njegovim riječima, zadatak je bio napad na vojni objekat na Ceru, gdje je bio smješten HVO i odakle su bili granatirani.



On je kazao da je Armija BiH uništila tenk HVO-a, te da je uslijedila borba i da su pucali na njih iz tog objekta.



Nakon otprilike sat vremena, svjedok je ranjen. Kako je rekao, iz vatre ga je izvukao vojnik HVO-a, a on se kasnije sam vratio.



Suđenje se nastavlja 8. januara, prenosi Birn.





(FENA)