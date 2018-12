Zamjenik predsjednika Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH Enes Obralija izrazio je uvjerenje da će se kapaciteti Direkcije za koordinaciju policijskih tijela najkasnije do kraja godine staviti u funkciju obezbjeđenja predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

Enes Obralija / 24sata.info

Nakon sastanka sa rukovodstvom Direkcije, na kojem je razgovarano o iznalaženju rješenja o načinu obezbjeđenja Dodika, koji traži da ga nastave obezbjeđivati pripadnici MUP-a Republike Srpske kojima jedino vjeruje, Obralija je rekao novinarima da taj posao Direkcija treba i mora da radi.



"Vrlo su jasna pravila i poznate procedure, a ne mogu reći da li Dodik ima ili nema povjerenje u pripadnike Direkcije, u kojoj je angažovan i veliki broj ljudi iz Republike Srpske. Ja nemam nikakve rezerve kada su u pitanju svi zaposleni u Direkciji", izjavio je Obralija.



Govoreći o zahtjevu Dodika da se na njegovom obezbjeđenju angažuju pripadnici MUP-a Republike Srpske, Obralija je istakao postojanje "niza spornih pitanja", među kojima je i pitanje mjesne nadležnosti, odnosno, kako će neko raditi na prostoru na kojem nema nadležnosti.



"Nijedna policijska agencija u BiH neće se odreći nijedne zakonske nadležnosti. Javnost nije dovoljno upoznata da Direkcija obezbjeđuje ličnosti na funkciji u institucijama BiH na cijeloj njenoj teritoriji, kao i da se vodi računa o njihovoj bezbjednosti tokom boravka izvan zemlje", rekao je Obralija, prenosi Srna.



On je napomenuo da je još prije dvije godine urađen nacrt Zakona o policijskim službenicima BiH kojim bi se prevazišlo pitanje eksternog premještaja, jer je po sadašnjem zakonu moguće eksterno preći iz institucije BiH u entitetsku, a ne i obratno, te dodao da urađeni nacrt Zakona nikada nije dospio u parlamentarnu proceduru.



"Na fonu sastanaka koji su bili između Direkcije za koordinaciju i MUP-a Republike Srpske iznalazi se rješenje koje bi bilo u okviru zakona da se kapaciteti Direkcije stave u funkciju obezbjeđenja člana Predsjedništva, jer je to izuzetno važno pitanje. Detalje sa tih sastanaka ne mogu iznijeti u javnost", naveo je Obralija.



On je naglasio da je Nezavisni odbor održao današnji sastanak sa rukovodstvom Direkcije nakon dopisa koji im je poslao MUP-a Republike Srpske, a u kojem je izražena želja da i dalje obezbjeđuju Milorada Dodika, ističući da je obezbjeđenje člana Predsjedništva BiH na zakonit način "pitanje svih pitanja".



(24sata.info)