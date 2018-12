Na području općina Konjic i Jablanica 17. i 18. prosinca ove godine neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama, priopćeno je iz Operativnoga centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ).

Foto: Fena

Naime, u općinama Konjic i Jablanica od 15. prosinca na snazi je Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće, izazvana obilnim snježnim padavinama koje su te općine zahvatile 14. i 15. prosinca.



Na izvanrednoj telefonskoj sjednici Županijskog stožera Civilne zaštite u nedjelju, 16. prosinca, uslijed obilnih padavina snijega na području općina Konjic i Jablanica donesena je odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće na području HNŽ-a te će ona biti upućena Vladi HNŽ-a na usvajanje.



U skladu s odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće u općini Konjic, na sastanku Stožera civilne zaštite te općine i Kolegija direktora osnovnih škola i direktora Srednje škole Konjic donesena je odluka da se nastava u školama neće održati 17. i 18. prosinca.



Stožer civilne zaštite općine Konjic od ranih jutarnjih sati rukovodi akcijama zaštite i spašavanja na području općine Konjic. Putne komunikacije koje su tijekom jučerašnjeg dana očišćene od snježnih nanosa su: Gorani, Oteležani, Parsovići, Stojkovići, Bulatovići, Ribići, Kanjina, Turija, Nevizdraci, Boždarevići, Bolobani, Višnjevice, Jasenik, Galjevo, Homolje, Repovica, Džepi-Vrdolje, Zagorice-Suhi Do, Krnjići, Jošanica, Prevlje, Lađanica, Ribari, Biskup, Luka-Doljani, Gaj, Ježepresina, Grušča i Pirići.



Što se tiče napajanja električnom energijom situacija je stabilizirana, priopćeno je iz Operativnog centra.



U nedjelju, od 14:30 do 18 sati evakuirana je starija žena, koja je bila u jako lošem zdravstvenom stanju, iz mjesta Gorica do najbliže zdravstvene ustanove. Evakuaciju su obavili pripadnici Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Konjic i članovi GSS-a, stanica Konjic, uz pomoć specijalnog UTV vozila i motornih sanjki za snijeg.



Zbog nepovoljnih sigurnosnih uvjeta uzrokovanih velikim snježnim padavinama te otežanog kretanja vozila i pješaka i na području općine Jablanica, Općinski Stožer Civilne zaštite je također donio Odluku o obustavljanju nastave 17. i 18. prosinca u JU Osnovna škola "Suljo Čilić" Jablanica, JU Srednja škola "Jablanica" i JU Dječji vrtić "Pčelica" Jablanica.



Na području općine Jablanica angažirana je mehanizacija na čišćenju lokalnih prometnica, a prema planu čišćenja, uz određene korekcije uzrokovane teškim uvjetima na terenu i uz par kvarova mehanizacije, koji su u međuvremenu otklonjeni.



Radnici Elektrodistribucije rade na otklanjanju kvarova na Elektromreži za prekojezerska sela i podprenjska sela, dok je otklonjen kvar na dalekovodu za Gornje Paprasko.



Trenutno su bez napajanja električnom energijom naseljena mjesta Krstac, Gradac, Dobrigošće, Čeharski Vrh, Bukov Pod te više zaseoka na platou Risovac.



Na području općine Prozor-Rama visina snijega je oko 40 cm, a iz Civilne zaštite javljaju da nema većih problema u odvijanju prometa.



