Pred Sudom Bosne i Hercegovine u srijedu, 19. decembra, zakazano je izjašnjenje o krivici Atifa Dudakovića, nekadašnjeg komandanta Petog korpusa Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), i 16 pripadnika tog korpusa zbog zločina počinjenih na području Krajine.

Atif Dudaković / 24sata.info

Pored Dudakovića, za zločine koji, prema navodima Tužilaštva, obuhvataju ubistva više od 300 osoba, progone i zlostavljanja civila i ratnih zarobljenika, kao i uništenja 38 pravoslavnih hramova, crkava i vjerskih objekata, terete se Ekrem Dedić, Sanel Šabić, Ibrahim Šiljedić zvani Šiljo, Safet Salihagić, Adis Zjakić, Hasan Ružnić, Redžep Zlojić, Samir Solaković, Fatmir Muratović, Muharem Alešević, Husein Balagić, Ale Hodžić zvani Pumparica, Edin Domazet, Ejub Koženjić zvani Ejko i Šeširdžija, Ibrahim Nadarević i Said Mujić.



Prema optužnici, Dudaković i ostali se terete za zločine protiv čovječnosti počinjene na području općina Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most, te za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području općina Bihać i Cazin.



U petak, 21. decembra, pred Apelacionim vijećem Suda BiH planirano je izricanje drugostepene presude Goranu, Miloradu i Ranku Mrđi te Miletu Kokotu, optuženima za ratni zločin počinjen na području Sanskog Mosta.



Do obnove suđenja došlo je nakon što je Apelaciono vijeće ukinulo prvostepenu presudu iz maja prošle godine kojom su Goran i Milorad Mrđa te Mile Kokot nepravosnažno osuđeni na ukupno 32 godine zatvora, a Ranko Mrđa oslobođen optužbe.



Ove sedmice nastavit će se suđenja za zločine počinjene u Bosanskom Brodu, Zvorniku, Brčkom, Prozoru, Goraždu, Konjicu, Orašju, Vozući, Srebrenici, Ilijašu, Rogatici i Višegradu, javio je BIRN BiH.



(FENA)