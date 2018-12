U ponedjeljak će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Na jugu Hercegovine očekuje se slaba kiša. Vjetar u Bosni slab sjevern i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnje temperature od -6 do -1, na jugu od 1 do 6, a dnevne od -3 do 3, na jugu od 3 do 8 °C.

U utorak prije podne preovladavaće pretežno oblačno vrijeme, povremeno slab snijeg je moguć u centralnim i istočnim područjima Bosne. Poslije podne bez padavina i postepeno razvedravanje u Posavini, Krajini i Hercegovini. Jutarnje temperature od -8 do -3, a na planinskim područjima do -12, na jugu od 0 do 5, a dnevne od -2 do 2, na jugu od 4 do 9 °C.



U srijedu po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. U ostatku zemlje sunčano, uz postepeno naoblačenje prema kraju dana i u večernjim satima. Jutarnje temperature od -8 do -4, na planinama do -12, na jugu od 0 do 5, a dnevne od 0 do 5, na jugu od 7 do 11 °C.



U četvrtak pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i u večernjim satima na jugu, jugozapadu i sjeverozapadu zemlje očekuje se kiša. Jutarnje temperature od -5 do 0, na jugu od 2 do 7, a najviše dnevne temperature od 0 do 5, na jugu od 8 do 12 °C.





