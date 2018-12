Biciklijada Djeda Božićnjaka/Mrazova povodom božićnih blagdana i novogodišnjih praznika u Mostaru je održana sedmu godinu zaredom okupivši sve generacije na gradskim ulicama, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Omiljeni likovi iz blagdanske čarolije u organizaciji „Biciklističkog kluba Mostar“ i Udruge za promociju biciklizma „Hercegovina Bike“ prodefilirali su ulicama Mostara, dijeleći slatkiše i prigodne darove najmlađim građanima koje su zatekli na ulicama unoseći pravu blagdansku čaroliju.



Jedan od organizatora Mario Marić ističe da je cilj ove manifestacije obogatiti blagdanske sadržaje kojima se podjednako raduju sve generacije.



„Ova manifestacija je postala tradicija i svake godine je sve veći broj sudionika“, kaže Marić.



Ivana Drežnjak koja je došla sa svojom kćerkom na biciklijadu ističe kako je ovo dio blagdanske čarolije u gradu na Neretvi kojoj se i sama raduje.



„Sviđa mi se što unosi božićni i novogodišnji duh u grad i želim podijeliti to sa svojim djetetom“, kaže Ivana.



Radost zbog sudjelovanja nije skrivala ni njezina kćerka Nika Drežnjak kao ni činjenicu da je upravo ona jedna od najmlađih članica na manifestaciji.



„Ovo mi je prvi put da sudjelujem. Odlučila sam se da sudjelujem u ovoj biciklijadi zato što volim voziti biciklo“, ističe vesela mostarska Mrazica.



Po prvi put sudjeluje i Karlo Knezović koji je ove godine jedan od najmlađih sudionika manifestacije koja je mamila brojne osmijehe donoseći blagdansku ugođaj u grad na Neretvi.



„Ovdje sam zbog vožnje bicikla“, kaže jedan od najmlađih Djeda Božićnjaka/Mrazova u Mostaru.



Uz povike ”Ho-ho-ho” omiljeni likovi iz božićnih i novogodišnjih priča na biciklima su uz dijeljenje darova prošli od Zimskog grada Winterville, Lenjinovom šetnicom do Španjolskog trga, ulicom Hrvatskih branitelja/Bulevarom narodne revolucije, Lučkim mostom, Ulicom Maršala Tita, Carinskim mostom do Hotela Ero, ulicom Ante Starčevića (Centar 2), vrh Avenije, ulicom Kralja Tomislava do Spajalice, od Spajalice ulicom Kralja Petra Krešimira 4 do Zimskog grada Winterville gdje su nastavili druženje s građanima uz neizostavno fotografiranje.



(AA)