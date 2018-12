Privrednici Milisav Tomović, Tomislav Grizelj i Samir Jusufović bili su danas uvodničari na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, koja je bila posvećena temi 'Etnonacionalizam usporava privredni razvoj'.

Privrednik iz Han Pijeska Milisav Tomović mišljenja je da etnonacionalističke politike usporavaju privredni razvoj i ugrožavaju opstanak cjelovite Bosne i Hercegovine.



- Opstrukcija ide od vrha prema dnu. Mi više živimo u nekom prošlom vremenu, sadašnje proživljavamo, a o budućnosti ne mislimo. O budućnosti misle samo naše etnonacionalističke vođe kako da nas udome u neko veće stado koje je po vjerskoj i nekoj drugoj osnovi vezano za nekoga. Uopće ne misle o državi BiH - poručio je.



Privrednik iz Sarajevo Tomislav Grizelj primijetio je da mladi i obrazovani kadar napušta Bosnu i Hercegovinu i odlazi 'tamo gdje će više biti plaćen njihov rad, gdje će imati veću sigurnost'.



- Sad kad smo dobili demokraciju, narodi nam odlaze. Hoću reći da nam je ta demokracija donijela javašluk, nerad, korupciju i sve ono što je upitno i sporno u moralu, etici i svemu ostalome. To je razlog zbog kojeg mladi i obrazovani kadar napušta BiH, idući ponovo trbuhom za kruhom tamo gdje će više cijeniti i biti bolje plaćen njihov rad, imati veću sigurnost - naglasio je.



Samir Jusufović vratio se prije osam godina u Bosnu i Hercegovinu, nakon 19 godina života u Švedskoj. Kaže da je to najpametniji potez koji je ikad dosad uradio. U Švedskoj je, kaže, sve bolje, ali ovdje je sve ljepše. A da bi se krenulo naprijed, potrebno je, misli on, realno sagledati stanje.



- Nije ovdje loše, kako se to misli. Najefikasniji alat protiv etnonacionalizma je ekonomija. Jačanjem ekonomije mnogo toga ćemo riješiti. Ekonomija može biti bolja, i bolja je, nego se to percipira u javnosti. Ako mi se na oglas za posao javi kvalificirana osoba iz bilo kojeg dijela BiH, ja ga primim to je najjači instrument protiv etnonacionalizma - poručio je.



