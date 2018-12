Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je da će Dan Republike, 9. januar, biti obilježen svečano i dostojanstveno pod sloganom "Ponosna i vječna".

"Mi time govorimo da smo ponosni na ono što jesmo, šta smo bili, da vječno traje Republika Srpska i da svi moramo da se angažujemo i radimo da bi to bilo tako. Mislim da će to biti veoma snažna poruka", rekla je Cvijanovićeva za Radio Beograd.



Ona je podsjetila da je ovaj dan tokom prethodnih godina bio osporavan, da se u vezi sa tim stiglo i do suda pred kojim je to pitanje pokrenuo Bakir Izetbegović.



"U ovakvoj državi dođete i do suda i do sudskih odluka o tome ko će slaviti koji datum. Zamislite koliko je to nakaradna država kad u okviru tog pravosuđa odlučujete o takvim stvarima. Pri tome ta ista država nema zakon koji bi na jedinstven način definisao i bio prihvaćen, odnosio se na oba entiteta kada su u pitanju praznici", navela je Cvijanovićeva, prenosi Srna.



Ona je istakla da je odluka, koja je osporavala, dodatno motivisala i mobilisala da se 9. januar još jače brani.



"Prema tome, u toj lošoj akciji desilo se i nešto stimulativno za sve nas. Biće lijepo, biće svečano i jedva čekam da dođe taj dan zato što znam koliko je to važno za građane Srpske", naglasila je Cvijanovićeva.



Ona je napomenula da građani Srpske znaju da nema drugog okvira osim Republike Srpske da bi se realizovala njihova prava, te da ona predstavlja zaštitu za živote sadašnjih generacija, kao i onih koje će doći, te da su zbog toga ponosni na ono što imaju.



