Broj turista u Kantonu Sarajevo raste iz godine u godinu. U godini na izmaku zabilježeno je više od milion turističkih noćenja u Kantonu Sarajevo što je prvi milion noćenja u ovom kantonu koji se desio nakon 1984. godine kada je Sarajevo bilo centar svijeta i organizovalo Zimske olimpijske igre.

Foto: Anadolija

Trend rasta turista i noćenja je u konstantnom porastu, a veliki broj gostiju očekuje se i tokom božićnih i novogodišnjih praznika. Grad je okićen i osjeti se pretpraznična atmosfera.



Adisa Kušundžija, glasnogovornica Turističke zajednice Kantona Sarajevo (TZ KS), potvrdila je za , javlja Anadolu Agency (AA) da se konstantno povećava broj turista koji dolaze u KS.



"Statistika pokazuje da se broj turista koji dolaze u Sarajevo i ovdje ostvare noćenja, konstantno povećava. U oktobru smo imali obaranje rekorda odnosno prvi milion noćenja u KS-u koji se desio nakon 1984. godine kada je Sarajevo bilo centar svijeta zbog Zimskih olimpijskih igara", istakla je Kušundžija.



Nastavlja se rast i u narednom mjesecu.



"Od januara do novembra u Sarajevo je došlo više od pola miliona turista, a ostvaren je 1,1 milion noćenja. Dakle, u odnosu na isti period prošle godine broj je povećan između 17 i 20 posto", naglasila je Kušundžija.



Turisti koji tokom cijele godine posjećuju glavni grad BiH dolaze iz različitih zemalja svijeta.



"Otprilike su iste zemlje iz kojih nam turisti dolaze. Najviše je turista iz Turske, zatim Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Hrvatske, Njemačke, Srbije i Italije. Otprilike to su zemlje koje se konstantno ponavljaju među prvih deset zemalja iz kojih nam turisti najviše i najčešće dolaze", poručila je Kušundžija.



Fokus interesovanja se razlikuje od zemlje do zemlje.



"U zavisnosti od kultura, ljudi imaju i različite potrebe i zanimanja. Neki dolaze kako bi upoznali našu bogatu historiju, nekima je naš ratni turizam izuzetno zanimljiv. To potvrđuje i činjenica da je Muzej ratnog djetinjstva vrlo posjećen i da je u vrlo kratkom periodu dobio jednu od najprestižnijih nagrada. To pokazuje i činjenica da je i Tunel spasa muzej koji je vrlo rado posjećen", pojasnila je Kušundžija.



Nedavno su imali jednu grupu iz Rijeke, proveli su jedan dan sa njima i njihove impresije su bili bh. ljudi i bosanska hrana.



"Kada dođu ovdje, najviše vole da se druže sa Bosancima i Hercegovcima i da uživaju u našoj hrani. Mnogi turisti dolaze kako bi upoznali Sarajlije. Bjelašnica i Igman, olimpijske ljepotice, još uvijek nisu izgubile svoj duh pa očekujemo da će i ove zime one imati posebno mjesto za sve turiste koji dolaze u Sarajevo", ispričala je Kušundžija.



Ljeti je to, kako je kazala, Sarajevo Film Festival koji privlači mnogobrojne turiste iz svih dijelova svijeta.

Sarajlije, turiste i goste bh. prijestolnice u Novu godinu uvešće Hari Mata Hari uz svoje poznate hitove. Koncert i doček Nove godine ovoga puta održaće se ispred Vječne vatre u centru grada.



Iz Turističke zajednice KS-a najavljuju da će olimpijski grad zadnjih dana stare i prvih nove godine biti centar regije. Upravo pod takvim sloganom "Sarajevo, novogodišnji centar regije" održaće se program dočeka 2019. godine.



"Očekujemo da će svi kapaciteti koje imamo, više od 330 smještajnih objekata sa više od 13.600 kreveta, biti popunjeni. Zimsku sezonu otvaramo na Bjelašnici 29. decembra. Grupa 'Bijelo dugme' će imati koncert", pojasnila je Kušundžija.



Podsjetila je da je 1. januara 2019. godine na istoj lokaciji planiran koncert Branka Đurića Đure i benda Bombaj štampa. Noć uoči dočeka Nove godine, 30. decembra Omladinski orkestar "MuzikArt" će ispred sarajevske katedrale "Srca Isusova" izvesti poznate klasične kompozicije i splet evergreen pjesama.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo i u narednoj godini nastavlja da obogaćuje turističku ponudu.



"Konstantno radimo na obogaćivanju turističke ponude kako bi bio nastavljen rast ove statistike. Poboljšavamo našu turističku ponudu u smislu da želimo da želimo promijeniti imidž Grada Sarajeva na bolje", poručila je Kušundžija.



U posljednje vrijeme Turistička zajednica KS-a, osim fokusa na poboljšanje zimske turističke sezone, radi mnogo projekta, sufinansiraju različite projekte iz oblasti kulture, sporta i manifestacije koje će se dešavati u KS-u.



(AA)