Nedjeljno jutro bit će pretežno oblačno, na istoku i jugoistoku Bosne sa slabim snijegom, a u ostalim djelovima umjereno oblačno i bez padavina. U ostatku dana, u cijeloj zemlji, bez padavina i postupno razvedravanje.

Arhiv / 24sata.info

U Hercegovini malo do umjereno oblačno. Jutarnja temperatura od -7 do -2, na planinama do -11, na jugu od 0 do 3, a najviša dnevna od -3 do 2, na jugu od 3 do 7 stupnjeva.



U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Prije podne, u zapadnim i sjeverozapadnim područjima sa kišom i susnježicom, u višim područjima sa snijegom.



U Hercegovini sa kišom, a u planinskim djelovima Hercegovine kiša može prelazit u susnježicu. Tokom dana, padavine se očekuju i u ostalim djelovima. Jutarnja temperatura od -5 do 0, na jugu od 1 do 4, a najviša dnevna od -3 do 3, na jugu od 3 do 6 stupnjeva.



U utorak oblačno vrijeme sa snijegom u većem dijelu Bosne i kišom u Hercegovini. Poslije podne postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od 0 do 3, a najviša dnevna od -1 do 5, na jugu do 8 stupnjeva.

(AA)