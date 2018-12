Učešće u mirovnim misijama većina smatra najvećim uspjehom u vojničkoj karijeri, jer se za takve operacije biraju stručni i iskusni kadrovi koji trebaju u najboljem svjetlu predstavljati svoju zemlju u svijetu. U misiju „Odlučna podrška“ u Islamsku Republiku Afganistan ispraćena je 9. rotacija pješadijske jedinice i 3. rotacija jedinice vojne policije OSBiH.

Foto: FENA

Tokom mirovnih misija pripadnici OSBiH se susreću sa novim kulturama i različitim tradicijama. Iako privikavanje na novu sredinu i klimu nije jednostavno, vojnici su pripremljeni za nove uslove rada i uspješno obavljaju postavljene zadatke. Do sada nije bilo većih incidenata niti žrtava, svi su se vratili kući. Povratak 53 vojnika iz Afganistana očekuje se u junu 2019. godine.



- Pripreme traju šest mjeseci, prolazi se kroz veoma zahtjevnu obuku. Iako su ovo profesionalci, mi se borimo protiv rutine. Rutina je nama najveća opasnost i ne dozvoljavamo vojnicima da se opuštaju. Držimo ritam sve do njihovog povratka u državu - kazao je zamjenik zapovjednika OZ OSBiH Kenan Dautović.



Opredjeljenje BiH za učestvovanje u mirovnim misijama širom svijeta trebalo bi olakšati put ka EU i NATO integracijama.



- Pripadnici Oružanih snaga rade za interes Bosne i Hercegovine i mislim da su jedni od najboljih ambasadora ove države. U narednom periodu ćemo nastaviti s UN, NATO i EU vođenim misijama, s tendencijom da u 2019. godini povećamo kontribuciju - izjavio je načelnik Zajedničkog štaba OSBiH Senad Mašović.



Oružane snage BiH od svog osnivanja do danas bile su uspješno angažovane u operacijama podrške miru u Iraku, Afganistanu, Kongu, Maliju, a od prošle godine i u Centralnoafričkoj Republici.







(FENA)