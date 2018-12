Pred Apelacionim vijećem Suda BiH donijeta je drugostepena presuda, kojom smo ja, Bakir Dautbašić, Bilsena Šahman i Zijad Hadžijahić proglašeni nevinim ljudima, potvrdio je danas lider SBB-a Fahrudin Radončić.

Fahrudin Radončić / 24sata.info

''Nako prvostepene presude, ovo je kraj jedne neviđene harnge, zloupotrebe pravosuđa i početak pravednijeg društva u kojem građanin može da se odbrani od prave zavjere'', poručio je on na konferenciji za novinare u Sarajevu.



Zahvalio je svim ljudima, a bilo ih je više od 70.000, koji su potpisali peticiju za njegovo oslobađanje, te intelektualcima koji su, kao je rekao, prije tri godine imali hrabrosti da stanu naspram opšte harange i linča, te svojim prijateljima, porodici, političarima, industrijalcima iz regiona i BiH, te ljudima iz SBB-a.



"Jako mi je žao da smo moja porodica i ja, te prijatelji jako patili tri godine nezavisno od mog pritvora, meni je možda bilo najlakše, jer smo bili označeni kao ljudi zločinačke organizacije. Jako mi je žao da su Šahman, Dautbašić i trećeoptuženi bili sredstvo da se dođe do cilja - mog političkog i intelektualnog uništenja. Žao mi je da su montiranom optužnicom uništene karijere nesuđene ambasadorice i Dautbašića, koji ke trebao biti izabran za državnog ministra", kazao je Radončić.



Posebnu zahvalnost izrazio je listu "Dnevni avaz".



"U vremenima kada su se ljudi takmičili ko će objaviti neautorizovane transkripte, koje su zabranili, ko će bolje pljunuti na mene i moju porodicu, ko će se bolje takmičiti u preuzimanju obavještajnih laži državne mafije, Avaz je imao hrabrosti svojim čitaocima saopšti istinu. Zbog toga je Avaz, velik, snažan i ponašao se kako se ponašaju odgovorni mediji", istakao je on.



Govoreći o samoj presudi, Radončić je rekao da je Sud BiH, uprkos svemu, čak i ''prijetnjama smrću od radikalnih krugova, medijskoj, političkoj i obavještajnoj prisli nad njima, omogućio odbrani da iznese svoje dokaze i pobije gnusne laži tada postupajućeg tužioca Mihajlovića''.



"Na kraju, na temelju dokaznog postupka, Sud je donio, po meni, jedinu ispravnu i očekivanu presudu", ustvrdio je Radončić, te dodao:



"Zbog čega smo mi prošli ovakvu harangu? Zbog čega je trebalo da se ja hapsim sa 50-ak specijalaca? Zašto je u Avaz trebalo poslati još 50-ak specijalaca sa dugim cijevima? Zašto je moje dijete od 15 godina u svom stanu držano na nišanu od trojice specijalaca sa maskama? Zašto je meni u pritvoru zabranjeno liječenje? Znate da su procesuirani ljekari. Trebalo je podići optužnicu i za to što sam smješten u Klinički centar pet dana, pa sam ga na svoju odgovornost napustio. Zašto sam ja stavljen u ćeliju Zike Turkovića? Nije mi to uopšte smetalo. Zašto se išlo do takvih provokacija da sam puptan, pa vraćan u pritovor? Zašto su medijima dijeljeni od naše obavještajne službe najprljaviji dosijei o meni, koje su objavljivali od Jutarnjeg lista do mnogih portala ovdje?".



Kako je kazao, neviđeni lov na čovjeka je bio da se čak vodi evidencija ljudi koji su dolazili na njegovo suđenje.



"Naše patnje počele su da bivaju manje onda kada je javnost ušla u sudnicu, onda kada je počeo sudski proces i kada su ljudi vidjeli ko i kako svjedoči protiv nas", istakao je Radončić.



Prema njegovim riječima, ne postoji primjer ovakvog odnosa za krivično djelo koje Krivični zakon BiH ne priznaje.



"To je krivično djelo ometanja rada pravosuđa u stranoj državi, koje mi nismo počinili i koje ne postoji u Krivičnom zakonu BiH, ali su nas držali u pritvoru, mene skoro tri mjeseca, a njih dvoje po mjesec dana. Drugo moje navodno krivično djelo što sam kao član koalicije učestvovao u verbalnim komunikacijama o tome da li određena osoba može biti ambasador, a ambasadora konsenzusom imenuje Predsjedništvo BiH. Zbog ovakve banalne optužnice, mi smo lako dokazali da smo nevini, ali se otkrilo lice državne radikalne mafije", poručio je Raončić.



On je istakao kako dvije presude na Kosovu i dvije pred pravosuđem BiH dokazale kako on nema ništa ni sa kakvim ubistvima, pritiscima, uticajem na sud ili trgovinom uticajem.



"Neko je ukrao vrijeme da se nadoknadi još pet-šet godina u odnosu na ranijih pet-šest godina od ubistva jednog ratnog komandanta da bi se sakrili dokazi koji upućuju na prave nalogodavce. Stoga očekujem da Tužilaštvo BiH napokon počne da radi na otkrivanju ubistva rahmetli Ramiza Delalića, kao i ubistvima Ugljena, Leutara, atentata na komandanta Sefera Halilovića i ubistvu dva člana njegove porodice", kategoričan je predsjednik SBB-a.



Kako je rekao, ovdje je pobjeda pravde i građana nad opasnom hobotnicom.



"Ja nemam danas vlike koristi od toga što je Goran Salihović pod optužnicom da je novcima od ekshumacija birtijao, opijao se i bahatio. Nemam nikakvu satisfakciju što je Božo Mihajlović sa optužnicom jer je krao novac iz kase državnog Tužilaštva. Na kraju, njih je stigla zaslužena kazna zbog drugih krivičnih djela koje su učinili, a mi ćemo, to je sigurno podnijeti krivične prijave protiv odreženih ljudi", potvrdio je Radončić.



On je precizirao da će krivična prijava biti podnešena protiv Meddžide Kreso, bivše predsjednice Suda BiH.



"Kao predsjednica Suda BiH imala je sastanke i davala javna saopštenja zajedno sa Tužilaštvom i SIPA-om. Tužilaštvo i SIPA imaju pravo da rade svoj posao, a predsjednica Suda nema, niti je imala pravo da prejudicira našu krivicu. U tim saopštenjima bilo je čak da ja vršim strašan pritisak na sudije, tužitelje itd. Ova presuda dokazuje da to nije tako. Ona je zloupotrijebila svoje službene ovlasti, svojom pojavom i saopštenjima je bitno uticala da sudije za prethodni postupak ne samo odrede pritvor, nego i da potvrde optužnicu. Miješala se u konkretne slučajeve. Mi ćemo podnijeti krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenih ovlasti. Vjerujem da ona zaslužuje da pred sudijama i tužiteljima objasni zašto je to radila", rekao je Radončić.



Najavio je tužbu i protiv određenih medija zbog toga što su, kako je kazao, objavljivali i to vrlo tendenciozno transkripte koje je Sud proglasio zvanično aktima koji se tiču privatnosti optužnih i koji se nisu smjeli objavljivati.





(24sata.info)