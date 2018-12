Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine je 7.decembra ove godine izreklo drugostepenu presudu u predmetu Amir Haskić.

Sud BiH / 24sata.info

Presudom je uvažena žalba Tužilaštva BiH, pa je prvostepena presuda Suda BiH od 9.jula ove godine preinačena na način da je optuženi Amir Haskić oglašen krivim da je počinio krivično djelo protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama.



S tim u vezi, Apelaciono vijeće ga je osudilo na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci.



Optuženom se u izrečenu kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, i to od 26.decembra 2017. do 23.februara 2018. godine. U preostalom dijelu prvostepena presuda ostaje neizmijenjena.



Haskiću su istovremeno izrečene mjere zabrane, i to zabrana putovanja izvan granica BiH, a u cilju izvršenja ove mjere naređuje se privremeno oduzimanje svih putnih isprava i ima obavezu povremenog javljanja državnom organu, odnosno u nadležnu policijsku stanicu dva puta mjesečno.



Prvostepenom presudom Suda BiH, od 9.jula ove godine, optuženi Amir Haskić oglašen je krivim što je pokušao, ali je dobrovoljno odustao od izvršenja krivičnog djela protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama.



Na drugostepenu presudu optuženom je dozvoljena žalba trećestepenom vijeću Suda BiH na odluku o krivičnopravnoj sankciji, saopćeno je iz BiH.



(FENA)