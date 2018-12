Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini u cilju stabilizacije prihoda i stanja na tržištu duhanskih prerađevina.

Dopunama Zakona specifična akciza na cigarete u 2019., 2020. i 2021. godini utvrđuje se u iznosu 75,00 KM na 1.000 komada, odnosno 1,50 KM za pakiranje od 20 cigareta, čime se uvodi moratorij na daljnje povećanje akciza na cigarete.



Slijedom sačinjene projekcije prihoda, u tekućoj (2018. godini) očekuje se povećanje prihoda za 37,3 miliona KM, u 2019. za 39,4 miliona KM, a u 2020. godini za 41,6 miliona KM.



Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje dužan je do 31. marta 2021. godine analizirati efekte moratorija na povećanje specifične akcize na cigarete.



Razlozi za donošenje predloženog zakona su fiskalnog i ekonomskog karaktera, u smislu stabilizacije naplate prihoda od akciza na duhanske prerađevine, stabilizacije tržišta cigareta u BiH i sprečavanja daljnjeg podrivanja ekonomskog prostora u BiH.



Dosadašnje izmjene Zakona o akcizama u sferi oporezivanja duhanskih prerađevina su imale za cilj provođenje procesa harmonizacije akcizne politike sa standardima EU i osiguranja dodatnih prihoda koji su trebali neutralizirati gubitke od carina u vrijeme petogodišnje primjene trgovinskog dijela SSP-a i gubitke prihoda nastale zbog globalne ekonomske krize.



Kontinuirani rast akciznog opterećenja je doveo do eksplozije naplaćenih prihoda od akciza, ali i do brzog rasta maloprodajnih cijena, koji je očekivano destimulirao regularnu potrošnju cigareta i ojačao crno tržište, a istovremeno nije smanjen broj pušača.



Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj zakonskoj proceduri.



(24sata.info)