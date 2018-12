Skupština dioničara odluku donosi 21. decembra ove godine. Elektroprivreda HZ HB morat će nabavljati struju od proruskog PPD-a kako bi pokrila manjak energije

Foto: 24sata.info

Piše: Avdo Avdić



Svoju kompletnu godišnju proizvodnju, Elektroprivreda HZ HB isporučit će Aluminiju d.d. Mostar, koji je ovom federalnom preduzeću već dužan skoro 200 miliona maraka na osnovu ranijih ugovora. Ugovor za narednu godinu podrazumijevao bi odgodu plaćanja u trajanju od 90 dana. To je suština Odluke o opskrbi električnom energijom Aluminija d.d. Mostar za narednu godinu koja će biti razmatrana na Skupštini dioničara Elektroprivrede HZ HB zakazanoj za 21. decembar ove godine.



NOVALIĆ SE SLAŽE



„Nadzorni odbor Društva prihvaća Prijedlog Odluke Uprave Društva o opskrbi električnom energijom Aluminija d.d. Mostar od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine s odgodom plaćanja kojom Uprava Društva predlaže nabavku električne energije za Gospodarsko društvo Aluminij d.d. Mostar na tržišnim osnovama uz odgodu plaćanja od 90 dana prema dobavljaču“ navedeno je u dokumentu kojeg je potpisao predsjednik Nadzornog odbora Elektroprivrede HZ HB Božo Perić.





Količina energije koja bi iz Elektroprivrede HZ HB trebala biti isporučena minimalno će iznositi 1 252 680 MWh. Prema izvještaju NOS-a (Nezavisnog operatera sistema) Elekroprivreda HZ HB u prošloj je godini proizvela ukupno 1 257 GWh, što znači da uprava ovog javnog preduzeća koje je u većinskom vlasništvu Federacije BiH planira isporučiti svoju kompletnu proizvodnju kupcu koji nije izmirivao obaveze.



Međutim, saglasnost na donošenje ove odluke dala je Vlada Federacije, odnosno SDA-ov premijer Fadil Novalić i to aktom broj V: 1410/2018 od 4. decembra ove godine. Ukoliko ova odluka bude donesena na Skupštini dioničara, zakazanoj za 21. decembar, u mostarskoj ulici Mile Budaka, Elektroprivreda HZ HB će naredne godine morati na tržištu kupovati struju kako bi ispunila svoje redovne obaveze prema domaćinstvima i drugim kupcima. I tu dolazimo do ključne stvari.



FIRMA PPD ZAGREB



Firma PPD Zagreb koja je nedavno promijenila ime u Erdal d.o.o. Sarajevo jedan je od ključnih partnera svih kompanija kojima upravlja HDZ BiH.



U pitanju je kompanija koja ima desetogodišnji ugovor sa ruskim GAZPROMOM o distribuciji plina, kompanija koja je finansirala kampanju Kolinde Grabar Kitarović i kompanija koja je imala direktne poslovne veze sa dopredsjednikom hrvatskog HDZ-a Milijanom Vasom Brkićem.



Radi se o kompaniji povezanoj sa ruskim obavještajnim službama koja je dobila povlašten status prilikom ugovaranja poslova sa GAZPROMOM u decembru prošle godine. Prema izvještaju NOS-a za prošlu godinu, PPD je na teritoriji BiH imao udio od oko 6 procenata prilikom preuzimanja električne energije za prijenosne mreže BiH. Po tome je četvrta kompanija u državi, odmah iza Elektroprivrede BiH, Elektroprivrede RS i Elektroprivrede HZ HB.



Upravo će ova proruska kompanija biti glavni partner Elektroprivrede HZ HB prilikom nabavke energije tokom naredne godine. Istovremeno, Aluminiju d.d. Mostar data je mogućnost odgođenog plaćanja u trajanju od tri mjeseca. Inače, Aluminij d.d. Mostar posljednjih dana je u centru novog skandala u vezi sa nabavkom električne energije.



DEBALANS U MREŽI



Prema informacijama Žurnala, ova kompanija je mjesecima pravila debalans u prenosnoj mreži. Aluminij je, naime, sa prenosne mreže povlačio 190 mW, a istovremeno je prikazivao povlačenje 170 MW energije. To znači da je pravljen debalans od oko 20 MW, a troškove bi sada trebao pokriti NOS BiH kojim upravljaju kadrovi SNSD-a. Gdje je završavalo 20 MW više koje je Aluminij povlačio sa prenosne mreže, zasada nije utvrđeno.



No, više detalja o ovom slučaju Žurnal će objaviti u narednim danima.



(zurnal.info)