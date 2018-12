Ilija Jurišić, Tuzlak koji je uspio pobijediti montiranu optužnicu Tužilaštva za ratne zločine Srbije, prije dva mjeseca doživio je težak moždani udar od čijih se posljedica pokušava oporaviti u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Tuzla.

Ilija Jurišić / 24sata.info

Nepokretan i ne govori



U svakodnevne posjete dolazi mu supruga Stoja. Kada mogu, dolaze i sinovi, koji žive u inozemstvu. Ali, nažalost, heroj odbrane Tuzle teškom mukom uspijeva na trenutak prepoznati svoje najmilije.



- Pitao sam Stoju Jurišić da li da o teškom zdravstvenom stanju obavijestimo javnost, ali je ona bila protiv toga. Sada kada ste me vi pozvali da pitate, mogu potvrditi da je Ilija, nažalost, teško bolestan, odnosno da je nepokretan i da ne može komunicirati - kazao je za „Avaz“ Sinan Alić, predsjednik Fondacije „Istina, pravda, pomirenje“, koja se zajedno s advokatskim timom iz Beograda borila za dokazivanje nevinosti Ilije Jurišića u predmetu poznatom kao „Brčanska Malta“.



Pokušali smo kontaktirati Ilijinu suprugu Stoju, ali se ona nije javljala.



Inače, na potjernici srbijanskog tužilaštva još se nalazi i nekadašnji gradonačelnik Tuzle Selim Bešlagić, koji se nada da će Ilija i iz ove, do sada ipak najteže životne bitke izaći kao pobjednik.



- Nadam se njegovom ozdravljenju, ali... Nesumnjivo da je njegov troipogodišnji boravak u zatvoru ostavio velike posljedice na njegovo zdravlje. Mene, iskren da budem, ne sekiraju njihove optužnice, jer je naše pravosuđe odbacilo sve navode optužbi. Žao mi je Ilije, koji je platio najvišu cijenu od svih nas koje progone – kazao je za „Avaz“ Bešlagić.



Čerečenje duše i tijela



Meša Bajrić, još jedan progonjeni Tuzlak, smatra da je zdravstveno stanje Ilije Jurišića recidiv višegodišnjeg boravka u beogradskim kazamatima i desetogodišnjeg sudskog procesa.



- Godine provedene u zatvoru svakom nevinom čovjeku će ostaviti nesagledive posljedice na zdravlje, pa tako i našem Iliji. Čuo sam da je u odnosu na period prije dva mjeseca malo bolje. Iskreno se nadam da će ozdraviti - rekao nam je Bajrić, koji je bio na čelu tuzlanske policije u maju 1992. godine.



Ilija Jurišić istinom je pobijedio montiranu optužnicu. Napisao je i knjigu „Istinom do pobjede“, koju je u decembru prošle godine promovirao u Tuzli.



- Istina je da nisam obolio od virusa mržnje i osvete, jer u suprotnom bih sigurno bio trajna žrtva i pružio bih šansu progonitelju da i dalje čereči moju dušu i tijelo - rekao je Jurišić tada na promociji.



Ne postoji novac koji može platiti nepravdu



Ilija Jurišić sredinom 2017. godine podnio je tužbu Višem sudu u Beogradu protiv Srbije zbog troipogodišnjeg boravka u zatvorima. Na prvom ročištu Jurišić je izjavio:



- U pritvor sam ušao dobrog zdravlja, a iz pritvora sam izašao kao težak bolesnik koji svako malo završi na bolničkom liječenju, o čemu svjedoči priložena medicinska dokumentacija. Ne postoji novac koji može platiti nepravdu koja je učinjena meni i mojoj porodici. Želio bih da štetu koju potražujem plati onaj koji me doveo u ovu situaciju, a znao je da nisam kriv za bilo koje krivično djelo.



Presuda po tužbi protiv Srbije u februaru 2019?



Advokat Đorđe Dozet, koji je Iliju Jurišića branio pred srbijanskim pravosuđem, a zastupa ga i u njegovoj tužbi protiv Srbije, ističe da se presuda u ovom predmetu može očekivati u februaru 2019. godine. No, kako je Jurišić u teškom zdravstvenom stanju, u slučaju najcrnjeg scenarija njegova porodica neće dobiti odštetu.



- Takvi su zakoni, ne samo u Srbiji nego i u svim drugim državama. Nije moguće da se odštetni zahtjev prenese na porodicu. U ovom predmetu došli smo u završnu fazu i očekujem da će u februaru 2019. biti održano posljednje ročište - rekao je za „Avaz“ Đorđe Dozet, advokat iz Beograda.



