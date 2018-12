U Saboru Republike Hrvatske danas će se glasati Prijedlogu deklaracije o položaju Hrvata u BiH, kojom naši susjedi zahtijevaju da se izmijeni Ustav i izborno zakonodavstvo BiH.

Jučerašnja rasprava je bila i više nego zanimljia.



U uvodnom obraćanju zastupnicima, u ime predlagača obratio se predsjednik Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Božo Ljubić, koji je naveo kako očekuje da se kroz današnju raspravu rasvjetli pitanje BiH.



- Jedinstvo koje smo imali u Domovinskom ratu koje smo pokazali glede puta Hrvatske u EU i uključenje u NATO traži od nas da ovoj temi ne pristupamo nastranački, već nacionalno - rekao je Ljubić.



Potom je objasnio kome je zapravo upućena ova deklaracija.



- U prvom redu Hrvatima u BiH, da im se da obećanje da osam miliona Hrvata u Hrvatskoj i izvan nje stoji iz njih, političkim elitama međunarodne zajednice, zainteresiranoj i nezaintersiranoj javnosti. Upućena je i elitama u BiH, dijelovima elita druga dva naroda koji rade na dekonstituiranju hrvatskog naroda - naveo je Ljubić.



Zastupnik Hrasta Hrvoje Zekanović ističe kako u predloženoj deklaraciji ne vidi rješenje, niti smatra da će ga danas uopće i biti, nakon rasprave koja će vjerovatno trajati cijeli dan.



- Treći entitet - to je jedini spas za hrvatski narod - poručio je Zekanović.



Nenad Stazić iz SDP-a podsjeća da je Željko Komšić za člana Predsjedništva BiH izabran po istom zakonu po kojem je ranije biran Dragan Čović.



- Što onda niste donosili Deklaraciju i što se onda niste bunili? Sad vam smeta što je izabran Željko Komšić. Hrvat da, ali ne član HDZ-a. To me podsjeća na situaciju iz 1997. godine kada Franjo Tuđman nije htio priznati četiri legalno izabrana gradonačelnika Zagreba. To je demokracija ala HDZ - naveo je Stazić.



Zastupnik Mosta Branimir Bunjac upitao je Ljubića koji je interes hrvatskog naroda da koalira s Miloradom Dodikom, koji smatra da je Ratko Mladić ratni heroj, te negira pokolj Bošnjaka.



- Uspjeh BiH je moguć izborom legitimnih predstavnika, i mi s njima svima moramo razgovarati - odgovorio mu je Ljubić.



Činjenica da Hrvatski sabor mora donositi ovu Deklaraciju potvrda je neuspješne politike koja je vođena prema Hrvatima u BiH, rekao je SDP-ov Gordan Maras.



- Kažete da ste i vi i Željko Komšić prolazni, ali od 1995. vi ste i dalje tu - poručio je Maras Ljubiću.



Potcrtava da je Komšić isto legitiman kao i Andrej Plenković.



- U Saboru vam to ne smeta, a na sav glas se bunite kada se to radi na prostoru druge države - poručio je Maras, i pitao ministricu vanjskih i evropskih poslova Mariju Pejčinović Burić smatra li da članu Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda treba biti interes BIH ili interes Hrvatske.



Pejčinović Burić istakla je podršku teritorijalnom integritetu BiH s trima ravnopravnim narodima.



Prema njenim riječima, posljednjih nekoliko mjeseci intenziviran je euroatlantski put BiH, kojoj je ponuđeno potpisivanje aplikacije za pristup NATO savezu.



SDP-ovac Joško Klisović upitao ju je smatra li Vlada Hrvatske Komšića legalno izabranim predstavnikom hrvatskog naroda, uz napomenu da odgovori sa da ili ne.



- Vi dobro znate što piše u Ustavu BIH, znate i što piše u Dejtonu. Niko ne spori legalnost izbora Komšića, ono što sporimo je legitimitet - odgovorila je Pejčinović Burić.



Pitanje je bilo i šta bi napravila da Milorad Dodik i Aleksandar Vučić donose deklaraciju o promjeni Ustava Hrvatske, kao što to Hrvatska traži od BiH.



- Hrvatska samo traži poštivanje Dejtona i odluka Ustavnog suda BIH - dodala je Pejčinović Burić.



Zastupnik Hrasta Hrvoje Zekanović upitao ju je zašto se boji izgovoriti treći entitet ako stvarno želi pomoći hrvatskom narodu?



- O tome kako će se urediti BiH, moraju suvereno odlučivati tijela BIH - odgovorila mu je Pejčinović Burić.



Mostov Miro Bulj u replici na njeno izlaganje je poručio:



„Vi ste u svom izlaganju govorili činjenice, naveli alate koje Hrvatska ima prema BiH i drugim državama gdje žive Hrvati, sve je to na papiru lijepo, u stvarnosti nema ništa od toga. Određene mjere Vlade ste naveli, sve su dobre. Studenti iz BiH prije godinu dana dali su 20 inicijativa ovdje, ali nijedne od njih nema u toj deklaraciji“.



Potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Mosta Božo Petrov je kazao da će MOST uložiti amandmane na Prijedlog deklaracije kako bi se ona konkretizirala i poslala jasnu političku poruku.



Petrov kaže da se bez Hrvata iz BiH može navedenom deklaracijom očekivati demografski slom Hrvatske.



Deklaracija ne treba biti načelna podrška, što je bilo zadnjih 20 godina, jer se ovime nastavlja politika Stjepana Mesića. MOST će uložiti amandmane i o tome će ovisiti hoće li oni podržati navedenu deklaraciju. Petrov, među ostalim, navodi da je nužno da MVEP dva puta u godinu dana treba slati izvještaj Vladi RH i Saboru o stanju u Bosni i Hercegovini.



Nezavisni zastupnik Marko Vučetić potvrdio je da hrvatski narod ima problema u BiH, ali je naveo da ima problem prvenstveno s legitimno izabranim predstavnicima kao što je Dragan Čović.



- Da je svoju inventivnost usmjerio, umjesto na svoje bogaćenje, na bogaćenje demokratije, onda bi hrvatski narod bio u znatno boljem položaju - kazao je Vučetić.



Zastupnica Vesna Pusić rekla je da se ne radi o deklaraciji o Hrvatima u BiH, nego o deklaraciji o hrvatskom i bosanskohercegovačkom HDZ-u, jer se nigdje ne spominju Hrvati središnje Bosne, Posavine, pa ni Republike Srpske.



Prema njenim riječima, nema sumnje da Sabor može i treba raspravljati o susjednim državama - nema sumjnje da može i treba raspravljati o položaju Hrvata u BIH, Srbiji, Crnoj Gori, Austriji.



- Međutim, ovaj tekst deklaracije nije o položaju Hrvata u BIH, ništa ne govori o položaju Hrvata u RS, Hercegovini, srednjoj Bosni, Sarajevu. Samo govori o HDZ-u BiH i HDZ-u RH. Ovo je deklaracija o stavu HDZ-a o BiH. I kao takva, zahtijevajući promjene i Ustava, Izbornog zakona, regulative i zadužujući hrvatske dužnosnike da to provode, direktno je i flagrantno miješanje u unutrašnje stvari BiH - ocijenila je Pusić.



Podsjetila je da su tri bivša visoka predstavnika rekla šta o tome misle - da je takvo miješanje nedopustivo.



- Hrvatska, odnosno predsjednik Vlade i MVP su odgovorili pristojnijim rječnikom, potpuno isto što je bezobraznijim riječima rekao Milorad Dodik. Da li smo došli do toga da Dodik vodi hrvatsku politku o BiH? Dodik diktira ili je primjer naše reakcije na situaciju u BIH i na reakciju evropskih provjerenika. Takvo ponašanje i ova Deklaracija direktno su protiv ugleda, utjecaja i naročito protiv interesa Hrvatske. Ova deklaracija ide protiv našeg ugleda, protiv mogućnosti da utječemo na odluke na međunarodnoj razini. Ko će Hrvatsku nakon ovog još uzimati za ozbiljno kada ovorimo o susjedima - upitala je Pusić.



Istakla je da se u preambuli deklaracije citira presuda u slučaju Sejdić-Finci, koja dokida ovakvo Predsjedništvo BiH.



- Je li iko od vas čitao presudu? U tom slučaju i Sejdić i Finci mogu biti članovi Predsjedništva. I nema više garancije da će biti Hrvat, Bošnjak ili Srbin, nego naprosto bilo koji građanin BiH. To je bit presude, ne može se provesti ne zato što Bošnjaci neće, nego je problem Ustav, ne može zbog Dejtona - dodala je Pusić.



Poručila je kako se govori da su za Komšića glasali Bošnjaci, i to je vjerovatno.



- Ali nije protivno nijednom dokumentu na koji se poziva deklaracija. Možemo reći da to nije pravedno, ali čovjek je izabran kako je ranije izabran Čović. Očito je da se cijela buka pa i potreba za deklaracijom pojavila nakon sto Čović nije prošao u Predsjedništvo. Tu vjerovatno postoje veći interesi - smatra Pusić.



Zapitala se i šta bi bilo kada bi bilo koja zemlja u susjedstvu, npr. Parlament Srbije - određivao Hrvatskoj šta mora napraviti.



- To je politika, citirat ću Stjepana Kljujića na nedavnoj promociji knjige: „Zagreb je krvnik bh. Hrvata, Sarajevo ih je dokrajčilo, ali to je nešto drugo“. Na toj istoj promociji Franjo Topić, svećenik, godinama čelnik HKD Napredak kaže: „Danas se borba za vlast prenosi na cijele narode, a borba oko fotelja tretira se kao sukob dva naroda. Ne treba ništa više, Franjo Topić je tačno ocijenio o čemu se ovdje radi, mogu samo reći - kako u BiH, tako i u Hrvatskoj - poručila je Pusić.



Saborski zastupnik Ivan Prenar danas je tokom rasprave u Saboru RH o Deklaraciji o položaju Hrvata u BIH žestoko kritikovao Katoličku crkvu i HDZ, a oduzeta mu je riječ te je udaljen sa sjednice nakon što je počeo govoriti o bogatstvu Dragana Čovića, njegovoj vili u Mostaru i mijenjanju toka rijeke Radobolje.



