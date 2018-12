Značaj planina je nemjerljiv u današnjem sistemu za održivost kako biljnog tako i životnjskog svijeta, a i ljudskog roda - kazao je pripadnik Federalne uprave civilne zaštite Sabahudin Spahović u razgovoru za Fenu, povodom Međunarodnog dana planina, koji se obilježava 11. decembra.

Foto: Screenshot

Napomenuo je da 70 posto pitke vode dolazi s planina.



- Na današnji dan moramo posebno obratiti pažnju, odaslati jaku poruku svima onima koji koriste planine na bilo koji način, da li se radi o drvnoj industriji, o ljudima koji iz ljubavi posjećuju planine, o planinarima, o svima koji na bilo koji način idu u planinu, da što više povedu računa o planini, da je ne skrnavimo, da budućim generacijama ostavimo onako zdravu prirodu kao što smo je mi naslijedili - poručio je Spahović.



Sve veći broj ljudi posjećuje planine, kako u ljetnom tako i u zimskom periodu. Međutim, pored svih ljepota koje nude planinski krajolici, svako ko se odluči poći u planinu mora biti svjestan i opasnosti s kojima se može suočiti.



Spahović, koji je i pripadnik Gorske službe spašavanja Jablanica, upozorava da, ako govorimo o zimskom periodu, jedna od najvećih opasnosti su lavine, snježna nevremena i nepredviđeni vremenski uslovi koji mogu da vladaju na našim planinama.



- Ono o čemu bi trebalo voditi računa je da u planinu idete pripremljeni, da se o planini informišete, da znate gdje možete naći sklonište, gdje možete naći izvor pitke vode, kome se možete obratiti u slučaju potrebe za neku pomoć - da li je to lokalno planinarsko društvo ili stanica gorske službe spašavanja na koju možete da računate u slučaju da vam je pomoć potrebna - navodi Spahović.



Pored toga, ističe on, važno je imati adekvatnu opremu za boravak u planini. To je jedan od najvećih prioriteta svakog planinara i svakog posjetitelja prirode.



Napominje da sve više imamo stranih gostiju koji, posredstvom raznih turističkih agencija, obilaze naše planine.



Spahović je apelovao na turističke agencije i pojedince koji dovode strane turiste u BiH da pripreme njihov boravak u prirodi, objasne im, ukažu prije svega na opasnosti koje mogu očekivati u planini, a onda da ih prireme za ono što ih očekuje lijepo u planini.



- Mislim da je to jedan od ključnih problema. Ljudi iz BiH su sve kvalitetnije i bolje pripremljeni. Tu možemo računati na razne nevladine organizacije poput stanica planinarskih vodiča, poput gorskih službi spasavanja, svih onih koji mogu utjecati na tako nešto - kazao je Spahović.



Ukazao je i na problem miniranog terena, što predstavlja problem kako u ljetnom, tako i u zimskom periodu.



- Na žalost, još uvijek imamo minskih polja koja nisu obilježena na adekvatan način. Također imamo i minskih polja koja su obilježena, međutim nesavjesni građani i svi oni koji pohode planine često dođu u situaciju da nam uklone minske znakove – upozorio je Spahović.



Apelovao je na sve građane i sve one koji idu u planinu, da ne diraju minske znakove, a pogotovo da se ne kreću iza minskih znakova.



Spahović je, govoreći o spasiocima, kazao da je neophodno da oni prođu adekvatnu obuku i da su što bolje opremljeni.



- Spasioc može postati svako, ali spasioc na terenu ne može biti svako, samo onaj ko ima dovoljno hrabrosti, koji poznaje dovoljno tehnike i sve one procedure kroz koje treba da prođe da bi na kraju spasili jedna ljudski život. Ako mi sami ugrozimo svoj, kako ćemo biti u stanju spasiti nečiji život - kazao je Spahović.



Svima koji odlaze u planinu poručio je da se informiraju te da ne idu u planinu bez da su za to pripremljeni.





(FENA)