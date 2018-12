Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je od sudskog Mehanizma u Haagu da ga pusti na privremenu slobodu, do izricanja pravosnažne presude.

Radovan Karadžić / 24sata.info

Na raspravi o stanju u postupku Karadžić je kao razlog naveo to što je izricanje presude, koje je bilo planirano za ovaj mjesec, odgođeno zbog promjene u Žalbenom vijeću.



Predsjedavajući sudija Theodor Meron sam je sebe prethodno izuzeo iz postupka, pošto je to tražila Karadžićeva odbrana, a zamijenio ga je sudija Ivo Rosa.



Karadžićeva odbrana zatražila je danas i da, zbog te promjene, Žalbeno vijeće počne ispočetka vijećanje o presudi, iako je postupak prethodno ušao u završnu fazu.



Potvrđujući da će presuda Karadžiću biti izrečena iduće godine, sudija Vagn Johanssen pozvao je branioce da svoj zahtjev izlože u pisanom podnesku, uz podsjećanje da je vijećanje sudija o presudi po pravilima suda povjerljivo.



Haški tribunal nepravosnažno je osudio Karadžića na 40 godina zatvora zbog genocida u Srebrenici, progona Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.



- Karadžić je uložio žalbu, ali su to učinili i tužioci koji traže da on bude osuđen i za genocid u još šest općina. Prvostepeno vijeće Karadžića je oslobodilo krivice po toj tački optužnice - navodi BIRN.



(FENA)