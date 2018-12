Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je danas da je uklanjanje zastave BiH povreda države i da na to nikada neće pristati.

Foto: Fena

Džaferović je dao izjavu novinarima nakon što je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik otkazao za danas zakazane konsultacije sa parlamentarnim strankama u vezi sa imenovanjem mandatara za sastav novog Vijeća ministara BiH, a koje su bile zakazane u sali broj 30 u kojoj inače zasjeda Predsjedništvo BiH.



- U toku jučerašnjeg dana iz Dodikovog kabineta prema mom kabinetu stigli su zahtjevi da se iz te sale uklone zastave BiH. Naravno, ja to nisam prihvatio i nikada neću prihvatiti. Mi smo kolektivni šef države BiH i uklanjanje zastave BiH iz sale u kojoj zasjeda Predsjedništvo je povreda države BiH – istakao je Džaferović.



Dodao je da je danas stigao zahtjev da, ako to ne može, da se onda pored tih zastava u salu unese zastava Republike Srpske što je, kako je istakao Džaferović, neprihvatljivo.



- Ovo je državna institucija i ovdje mora biti zastava BiH. Nakon što je Dodik otkazao današnje konsultacije, onda je u pisanoj formi, bez konsultacija sa mnom, zatražio da mu stranke dostave ime mandatara ako imaju, sutra do 10 sati - dodao je Džaferović.



Naglasio je da ovdje treba djelovati tako što će se poštovati zakon i djelovati hladne glave.



Džaferović je kazao da je za sutra u istoj sali zakazana sjednica Predsjedništva BiH, napominjući da treba biti održana na način, u ambijentu i okolnostima kako su dosad održavane te sjednice.



- To je sala br. 30, tamo imamo grb i zastavu BiH i, što se mene tiče, tu se ništa neće i ne može promijeniti – istakao je Džaferović.



Dodao je da su zakazane konsultacije članova Predsjedništva, koje se uobičajeno održavaju u kabinetu predsjedavajućeg, te da će on sutra u 12 sati otići u kabinet predsjedavajućeg na konsultacije, a onda na sjednicu Predsjedništava u salu br. 30 u 14 sati, gdje je zakazana prva sjednica.



- I to u ovom ambijentu i okolnostima o kojima sam govorio i nikakve promjene u toj sali, što se mene tiče, neće moći biti jer je bilo kakva promjena zapravo povreda zastave, a to je u konačnici povreda države BiH na šta ja nikada neću pristati – istakao je Džaferović.



(FENA)