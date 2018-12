U znak sjećanja na žrtve genocida počinjenog u Srebrenici, preživjeli članovi njihovih porodica i građani Tuzle, Lukavca i Žepča danas su održali tradicionalnu mirnu protestnu šetnju u centru Tuzle, na Trgu slobode i na Trgu žrtava genocida u Srebrenici.

Nura Begović, potpredsjednica Udruženja ˝Žene Srebrenice˝ tokom protesta je saopćila da je identificiran njen brat Adil (Nazif) Suljić, koji je prije agresije radio u jednom srebreničkom prevozničkom preduzeću, a ubijen u 39. godini. Prošle sedmice, kaže, obavijestili su je da su identificirani njegovi posmrtni ostaci. Tačnije, identificirana je, kaže, jedna nadlaktica.



˝Iz moje uže porodice, ubijeno je 16 članova. Brata ću ukopati 11. jula iduće godine, jer se bojim da se njegova kost negdje ne zagubi. U petak su me zvali iz Instituta, iz kancelarije u Lukavici. U Hagu je potvrđena identifikacija. Sve je to bolno i teško. Bez obzira na to što sam znala kakav je genocid bio, imala sam u podsvijesti neki tračak nade da je ipak on negdje živ, da se skrio pod lažnim imenom. Ali, kada dobijete potvrdu svojih strahova, kada počnu detaljisati... Uz posmrtne ostatke pronađeni su još i bratov ´Seiko´ sat i njegova duboka cipela. Vjerujem u rezultat identifikacije˝, kazala je Begović.



Ona je dodala da su posmrtni ostaci njenog brata Adila pronađeni na lokalitetu Ježestice, iznad Kravice 2005. godine.



˝Teško je. Moje majke nema, umrla je 1999. godine. Brat je 1995. godine sa ostalima krenuo put Tuzle i u mjestu Ježestica, napravljena je prva zasjeda i on je tu ubijen, a tu je i nađen na površini. S tog lokaliteta kosti su pokupljene 2005. godine, prema nalogu Suda iz Bijeljine i te su kosti bile u Lukavici, pa su zatim poslate u Hag. Zašto se kosti nisu odmah kupile, nego su se čekale neke procedure? Znamo da je uzrok tome svemu politika. Oni diriguju, a nas srce boli. Ogorčena sam i za mene je ovo početak 1992. godine˝, kazala je Begović.



Ona je navela da će ˝Žene Srebrenice˝ i dalje insistirati na ubrzavanju procesa identifikacije i da se politika u to ne smije uplitati.



Hajra Ćatić, predsjednica Udruženja ˝Žene Srebrenice˝ nezadovoljna je nikad manjim brojem identificiranih žrtava genocida.



˝Ove godine broj identifikovanih je, čini mi se, najmanji. Sada je jedan izvještaj stigao iz Haga. Identifikovali su jednog čovjeka i Nurinog brata, čiji su posmrtni ostaci pokupljeni sa površine 2005. godine. Uvijek smo tražili da se prvo pokupe tijela sa površine. Prošle su 23 godine i sve je manje informacija o masovnim grobnicama i mnoge od njih će ostati neotkrivene. Ranije su zločinci uzimali novac za informacije, a i na sudu su davali takve informacije, ali sve je manje hapšenja i procesuiranja. Samo iz Srebrenice tražimo još oko 1.300 ljudi i ogorčeni smo zbog preseljenja laboratorija u Hag˝, navela je Ćatić.





