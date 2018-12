Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Theodor Meron izjavio je danas u New Yorku, u razgovoru sa ministarkom pravde Srbije Nelom Kuburović da će drugostepena odluka protiv Radovana Karadžića biti donijeta do kraja marta 2019. godine.

Theodor Meron / 24sata.info

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva pravde Srbije, Kuburović je ponovo postavila pitanje o transferu srpskih osuđenika zbog neadekvatnih uslova u Estoniji, a Meron je rekao da je lično saglasan da je potrebno premjestiti ih u neku drugu državu.



On je pozdravio pozitivan stav Srbije u vezi sa osnivanjem Informativnog centra u Beogradu, koji bi omogućio pristup arhivi Haškog tribunala i ukazao da je u toku priprema smjernica na koji način države to treba da učine, zatim da se prevode sudske presude na jezik domaće države, kao i da je u toku formiranje arhive Tribunala.



Kuburović je u New Yorku razgovarala i sa bivšim glavnim tužiocem Haškog tribunala, a sadašnjim tužiocem Mehanizma Sergeom Brammertzom o saradnji država sa prostora bivše Jugoslavije sa Mehanizmom, a Brammertz je ocijenio da je u novom izvještaju istaknut nedostatak regionalne saradnje u okviru procesuiranja ratnih zločina pred domaćim pravosudnim organima - Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, da je neprihvatljivo veličanje lica koja su pravosnažno osuđena za ratne zločine i da je značajno da sve države budu posvećene traganju za nestalima.



Kuburović je rekla da Srbija redovno odgovara na zamolnice iz BiH i Hrvatske, dok takva spremnost za saradnju ne postoji kada je riječ o srpskim zamolnicama.



"Ona je takođa naglasila da objavljeni memoari Nebojše Pavkovića ne zaslužuju da budu tako oštro kritikovani od strane tužioca ili Mehanizma, posebno što je ista takva kritika izostala kada su u pitanju slučajevi nacionalnog veličanja Nasera Orića ili Slobodana Praljka", navodi se u saopštenju.





