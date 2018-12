U znak sjećanja na 11. juli 1995. godine kada se dogodio najkrvaviji genocid u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, kada je 42.000 stanovnika Srebrenice, “Zaštićene zone Ujedinjenih nacija”, napaćenih troipogodišnjom opsadom, predato u ruke četnicima, sutra će se održati mirni protestni marš u Tuzli.

Arhiv / 24sata.info

- Ove godine se navršilo punih 23. godine od genocida koji su počinili JNA, vojska i policija RS-a. Da sada je u Memorijalnom centru Potočari ukopano 6.661 posmtrnih ostataka žrtava genocida, ubijenih žrtava u julu 1995 godine. Mnoge porodice još uvijek tragaju za svojim najdražim koji nisu pronađeni i identificirani. Zločinci još uvijek slobodno se kreću na prostorima Srbije, Crne Gore i RS, masovne i sekundarne grobnice još su ne ekshumirane, posmrtni ostaci još ne pokupljeni po vrletima RS-a, jer mnogi prostori nisu deminirani, kako bi se došlo do posmetnih ostataka poginulih - saopćeno je iz Udruženja.



Kao svakog jedanaestog u mjesecu, tako će se i ovog jedanaestog okupiti na platou bivše zgrade srušene Općine Tuzla u 12.00 sati, odakle će kolona mirno krenuti do Gradske česme, odnosno do Trga žrtava genocida Srebrenice u Tuzli uz poruku "Istina nama, kazna zločincima".





(fena)